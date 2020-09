James Bond : une Intelligence Artificielle détermine le prochain acteur idéal

Une intelligence artificielle s'est penchée sur l'épineuse question de l'identité de l'acteur qui passerait après Daniel Craig dans le costume de James Bond. Une liste de plusieurs candidats est dressée, avec des profils très intéressants qui correspondraient au rôle.

Mourir peut attendre : la dernière de Daniel Craig

Une page dans la grande saga James Bond va se tourner cette année. Daniel Craig s'apprête à raccrocher avec Mourir peut attendre. Sa cinquième apparition sera la dernière et c'est peu dire que l'on attend avec impatience ce long-métrage signé Cary Joji Fukunaga. Si l'année s'était déroulée normalement, c'est depuis avril que nous aurions pu découvrir ce 25ème James Bond mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Le film va débuter alors que notre héros pensait en avoir fini avec son activité d'espion. Mais une ancienne connaissance va venir à sa rencontre pour lui demander de reprendre du service afin d'arrêter un mystérieux terroriste qui convoite des armes puissantes. Bond recroisera Léa Seydoux en Madeleine Swan et le méchant Blofeld continuera de se signaler toujours sous les traits de Christoph Waltz. Le grand méchant sera incarné par Rami Malek, pendant que Lashana Lynch et Ana de Armas joueront deux figures féminines importantes dans le scénario. L'attente prendra fin le 11 novembre prochain avec la sortie dans les salles de Mourir peut attendre.

Quel acteur pour reprendre le rôle ?

Avant même que le film ne soit sorti, des grandes discussions sur l'identité du prochain James Bond ont eu lieu. Tout le monde veut savoir qui va prendre la relève. Daniel Craig a été excellent dans le rôle et son remplaçant devra être bon. La boîte Largo.ai spécialisée dans l'intelligence artificielle a essayé de prédire avec sa technologie qui serait le plus apte à incarner le personnage dans un prochain film. L'analyse se fait selon plusieurs critères, comme la popularité auprès du public, le profil physique, les performances d'acteur, la nationalité... Un nom ressort en tête : Henry Cavill, avec 92.3% de correspondance ! Si les producteurs veulent continuer avec un Britannique, c'est lui qui serait le parfait candidat. Et on doit dire qu'il a la carrure pour être un James Bond convaincant. Il a d'ailleurs déjà participé à une franchise d'action avec Mission : Impossible - Fallout. Richard Armitage arrive en seconde position avec 92% puis vient Idris Elba avec 90.9%. Des rumeurs au sujet de ce dernier étaient apparues, mais il semblerait que ce soit simplement des fantasmes de la part du public.

L'IA a également dressé une liste des acteurs non-britanniques qui seraient parfaits. Avec ce critère, c'est Karl Urban qui arrive en première position avec 96.7%, suivi de Chris Evans avec 93.9% et de Will Smith avec 92.2%. La firme est même allée jusqu'à chercher à savoir quelle actrice correspondrait aux attentes au cas où le studio voudrait tenter un James Bond au féminin. C'est Gina Carano qui sort gagnante avec 97.3%, devançant Katee Sackhoff (94.4%) et Angelina Jolie (94.2%). Pour ceux qui ont encore de l'espoir de voir une femme en tête d'affiche, les producteurs ont déjà expliqué que le prochain Bond serait un homme. Si les femmes prennent de l'importance avec les derniers films, ce n'est pas demain la veille que l'une d'entre elles sera en 007.

Hormis Will Smith qui n'est pas quelqu'un que l'on imagine en James Bond, tous les autres candidats évoqués seraient crédibles dans le costume. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un large éventail de choix et qu'il n'existe pas une seule bonne réponse mais plusieurs, avec des avantages différents. Il faudra probablement attendre un petit moment avant de connaître l'identité de l'élu.