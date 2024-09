James Cameron a un important projet de film, et ce n'est pas lié à Avatar

Lorsque la saga "Avatar" lui laissera assez de temps, James Cameron souhaite s'attaquer à un nouveau film qui racontera l'histoire vraie d'un Japonais qui a survécu aux bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki durant la Seconde Guerre mondiale.

James Cameron veut faire un film très différent après Avatar

Voilà près de quinze ans maintenant que James Cameron consacre une grande partie de son temps à la saga Avatar. Plus encore si on considère le fait que le cinéaste a commencé à travailler sur le premier opus dès 1994. Et alors que la suite d'Avatar (2009) a mis treize ans à sortir, plusieurs films sont en préparation, à commencer par Avatar: Fire and Ash, prévu pour décembre 2025. Après cela, James Cameron finalisera le quatrième et le cinquième long-métrage de la saga, prévus respectivement pour 2029 et 2031.

Autant dire qu'il faudra probablement attendre un moment avant de voir le réalisateur de Titanic (1997) se lancer dans une autre aventure. Cependant, l'attente pourrait valoir la peine lorsqu'on voit le prochain projet de James Cameron, hors de la saga Avatar. D'après Deadline, le cinéaste aurait acheté les droits d'adaptation des livres The Last Train from Hiroshima (2015) et Ghosts of Hiroshima de Charles Pellegrino. La publication du second est prévue pour août 2025 aux États-Unis. Soit 80 ans après le largage des deux bombes atomiques au Japon. C'est justement sur ce drame que portera le récit.

L'histoire d'un survivant des deux bombes atomiques

C'est sous le titre Last Train From Hiroshima que James Cameron adaptera les deux livres, mais en un seul long-métrage. Il racontera ainsi l'histoire vraie d'un Japonais qui a survécu aux deux bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. Après l'explosion d'Hiroshima (le 6 août 1945), l'homme a pris un train pour Nagasaki où une autre bombe a été larguée trois jours plus tard. L'auteur Charles Pellegrino s'est basé sur les témoignages de survivants pour décrire ces événements et leurs conséquences. James Cameron souhaiterait lui mettre en scène ce récit depuis plus de 20 ans. Il a évoqué avec Deadline sa rencontre avec l'un des survivants il y a plusieurs années.

J’ai rencontré Tsutomu Yamaguchi, un survivant d’Hiroshima et de Nagasaki, quelques jours avant sa mort. Il était à l’hôpital. Il nous transmettait son histoire personnelle, alors je dois le faire. Je ne peux pas m’en détourner.

James Cameron serait prêt à lancer la production dès que la saga Avatar lui laissera un peu de temps. Dès lors, difficile de dire si James Cameron attend la sortie d'Avatar 5 en 2031 (il aura alors 77 ans) pour s'attaquer à Last Train From Hiroshima, ou s'il parviendra à tourner ce projet entre deux opus de la saga. Reste qu'il sera intéressant de voir James Cameron s'atteler à cette histoire. D'une part pour le retrouver sur un autre projet hors Avatar (le précédent étant Titanic, son dernier film de fiction). D'autre part pour voir l'approche d'un réalisateur américain sur ce trauma japonais. Enfin, le long-métrage pourrait être un parfait complément à Oppenheimer de Christopher Nolan.