James Cameron fait une annonce importante sur Terminator !

En parallèle de la saga "Avatar", James Cameron travaille actuellement sur un prochain projet autour de Terminator. Le réalisateur s'est contenté d'en dire le minimum à ce sujet.

James Cameron, d'Avatar à Terminator

James Cameron est actuellement très occupé par la suite de la saga Avatar, après avoir enfin offert aux fans un second opus en décembre 2022. Depuis, Avatar 3 se fait attendre, sans parler des films suivants, déjà annoncés. Aux dernières nouvelles, on devrait découvrir le film désormais titré Avatar : Fire and Ash le 17 décembre 2025. Puis viendront un quatrième et un cinquième long-métrage, datés jusqu'à présent pour 2029 et 2031.

En parallèle, le réalisateur aurait décidé de revenir à une autre saga dont il est l'auteur : Terminator. C'est en 1984 que la franchise a été lancée. On y découvrait Arnold Schwarzenegger dans le rôle du T-800 venu du futur pour éliminer Sarah Connor, jouée par Linda Hamilton. Tous les deux se sont retrouvés (et alliés) pour Terminator 2 en 1991, toujours réalisé par James Cameron. Depuis, le cinéaste est resté éloigné de la saga, si ce n'est dans un rôle de producteur. Mais quand on voit le résultat de la plupart des films suivants, on se dit qu'il serait bon d'arrêter les frais, ou de redonner le contrôle total à James Cameron.

Un projet top secret en préparation

Lors d'un entretien avec The Hollywood Reporter, le réalisateur a justement évoqué un prochain projet Terminator. Le média américain l'a d'abord questionné sur Terminator Zero, la série d'animation prévue sur Netflix. Le cinéaste a expliqué qu'il n'y était pas attaché mais qu'il restait curieux de voir comment son univers allait être utilisé. Il a ensuite révélé qu'il travaillait sur son propre projet Terminator en ce moment, qui n'a rien à voir avec la série d'animation. Malheureusement, impossible d'en savoir plus pour le moment puisque le projet serait encore confidentiel.

C'est totalement confidentiel. Je ne veux pas avoir à envoyer un agent robotique potentiellement dangereux si vous en parlez, même rétroactivement.

James Cameron n'a pas précisé s'il était impliqué comme réalisateur sur ce projet, ou simplement en tant que producteur. On ne sait pas non plus s'il s'agit d'un film ou d'un programme pour le petit écran. Le mystère demeure, mais les fans de Terminator vont pouvoir s'imaginer toutes sortes de possibilités désormais. D'ici là, on pourra découvrir Terminator Zero sur Netflix dès le 29 août. Voici la bande-annonce ci-dessous :