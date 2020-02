James Gunn aimerait un crossover entre Groot et Harley Quinn

Vous avez aimé ? Partagez :

« Birds of Prey » est en salles depuis maintenant une semaine. James Gunn, qui va prochainement retrouver le personnage de Harley Quinn, aimerait faire un crossover entre ce personnage et Groot.

James Gunn est célèbre pour avoir réalisé les deux opus de Les Gardiens de la Galaxie. Deux films considérés comme de très bons éléments du Marvel Cinematic Universe (MCU). Tandis qu’il réalisera sans doute le troisième épisode, il travaille également chez la concurrence puisqu’il va mettre en scène The Suicide Squad, où il rencontrera Margot Robbie dans la peau de Harley Quinn.

Harley Quinn et Groot : la team explosive

Harley Quinn est en ce moment la protagoniste de Birds of Prey. Malheureusement, le film de Cathy Yan fait un démarrage désastreux au box office. Il se place même comme la pire ouverture pour un film DC depuis dix ans. Pour un budget de 84 millions de dollars, le film comptabilise pour le moment seulement 79 millions de dollars de recettes. Malgré ce score qui devrait énormément décevoir Warner Bros, Harley Quinn sera de retour dans The Suicide Squad, dirigé par James Gunn.

Ce dernier a récemment répondu à la question loufoque d’un fan. Il lui a demandé quels personnages de Suicide Squad et de Les Gardiens de la Galaxie il aimerait le plus voir faire équipe dans un éventuel crossover. Le cinéaste a directement pensé à un duo explosif : Harley Quinn et Groot :

J’en ai longuement discuté avec Margot Robbie et je pense que Harley et Groot vivraient ensemble de fabuleuses aventures. Il y a d’autres super combos que je dévoilerais si nous ne gardions pas les choses secrètes à propos de The Suicide Squad.

James Gunn a poursuivi la conversation en partageant un fan-art qui réunit justement les deux personnages. Une image tirée de Birds of Prey où s’est incrusté l’arbre extraterrestre, affublé d’une casquette à l’effigie de Poison Ivy. Le cinéaste plaisante en affirmant que cette image est une capture d’écran de son nouveau film « Harley and Groot ».

Screengrab from my film, #HarleyandGroot, coming to a theater near you in 2000-never. 😞 https://t.co/tav2KX5o1p — James Gunn (@JamesGunn) February 10, 2020

Évidemment, un tel projet n’est pas d’actualité. Harley Quinn est une propriété de Warner Bros et DC Comics tandis que Groot appartient à Marvel Studios et Disney. Il faudrait donc que tout ce beau monde se mette d’accord pour offrir un tel crossover. Et franchement, la rencontre cinématographique entre ces deux univers cultes n’est pas pour tout de suite…