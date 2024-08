Jamie Lee Curtis s'en prend à Marvel puis présente ses excuses

En pleine promotion de son nouveau film "Borderlands", Jamie Lee Curtis a fait une remarque sur Marvel qui a mis en colère les fans. Elle s'est ensuite exprimée publiquement pour présenter ses excuses.

"C'est mauvais" : Jamie Lee Curtis cash avec Marvel

Lors de la Comic-Con de San Diego cette année, Jamie Lee Curtis a participé à une séance de questions réponses rapides organisée par MTV à l'occasion de la présentation de son nouveau film Borderlands, (qui sortira le 7 août) adapté du jeu vidéo culte. Quand on lui a demandé quelle était la phase actuelle de l'Univers cinématographique Marvel (MCU), elle a répondu avec une pointe d'humour : "Mauvaise". La même question a ensuite été posée à d'autres acteurs. Évidemment, la question était à double sens, sachant qu'une phase chez Marvel correspond à une ère cinématographique (nous nous trouvons actuellement dans la cinquième).

Bien que la remarque de Jamie Lee Curtis ait été amusante, elle reflète certaines critiques récentes envers le MCU. Malgré le succès phénoménal de Deadpool & Wolverine au box-office, qui devrait bientôt franchir le cap du milliard de dollars de recettes mondiales, Marvel a traversé une année difficile. En 2023, deux films, Ant-Man and the Wasp: Quantumania et The Marvels, ont déçu au box-office, ce dernier établissant un record comme le film le moins rentable de l'histoire de la franchise.

Jamie Lee Curtis avait déjà lancé une compétition amicale avec Marvel lors de la sortie de son film Everything Everywhere All at Once, sorti peu après Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sur les réseaux sociaux, Curtis avait affirmé que son film était la meilleure exploration du multivers.

Elle a clarifié plus tard qu'elle n'avait rien contre Marvel, soulignant qu'elle avait vu de nombreux films de la franchise. Elle souhaitait simplement démontrer qu'un film comme Everything Everywhere All at Once, bien que modeste, pouvait raconter une histoire de multivers touchante sans être un blockbuster Marvel.

Jamie Lee Curtis s'excuse publiquement

Après la remarque de Jamie Lee Curtis, de nombreux fans de Marvel se sont insurgés contre la comédienne, qui a tenu à s'excuser publiquement sur ses réseaux sociaux en clarifiant :

Mes commentaires sur Marvel étaient malvenus et je m'engage à faire mieux. J'ai contacté Kevin Feige pour lui en parler. Je ne vais plus participer aux compétitions stériles sur Internet, ni m'impliquer dans des promotions superficielles ou des jeux conçus uniquement pour attirer l'attention au lieu de créer un véritable contenu ou de vraies discussions.

Suite à ce message, Ryan Reynolds, dont le personnage Deadpool doit sauver le MCU dans Deadpool & Wolverine, a retweeté le post de Jamie Lee Curtis en demandant s'il était désormais obligatoire de s'excuser après avoir critiqué le MCU post Avengers : Endgame :