Janelle Monáe voudrait jouer Tornade dans le MCU - CinéSéries

La mutante Tornade devrait prochainement faire son entrée dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Il se murmure que le personnage sera introduit dans « Black Panther 2 ». L'occasion pour Janelle Monáe de partager son intérêt pour le personnage.

Janelle Monáe, de chanteuse à actrice

Janelle Monáe est avant toute chose une autrice, compositrice et interprète de musique soul et pop. Tandis qu'elle a déjà sorti 4 albums, sa carrière cinématographique reste encore discrète. En 5 ans de métier elle a prêté sa voix pour les films Rio 2 et La Belle et le Clochard, elle a tourné dans des séries comme Homecoming et Le Sexe en bref, mais elle a également quelques rôles marquants au cinéma. En effet, elle apparaît brièvement dans l'excellent Moonlight et est un des rôles principaux de Les Figures de l'Ombre. Elle sera prochainement à l'affiche de Antebellum.

Janelle Monáe en Tornade ?

Un rôle comme Tornade serait donc un tremplin parfait pour sa carrière. Puisque la Fox a été rachetée par Disney, les mutants vont devoir faire peau neuve pour rejoindre le MCU. Ainsi, le casting va changer, et de nouveaux acteurs vont incarner ces célèbres personnages. Janelle Monáe fait en ce moment campagne pour interpréter Tornade dans les futurs films Marvel. Lors d'une récente interview avec Empire, elle a affirmé que jouer le rôle de cette super-héroïne serait un rêve total. Elle a également confirmé qu'elle s'est entretenue avec Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther 2. Effectivement, depuis quelques temps, il se murmure que Tornade pourrait apparaître dans Black Panther 2. Et si tel est le cas, Janelle Monáe veut incarner cette héroïne culte :

Un de mes rêves a toujours été de jouer Tornade. Je ne sais pas si elle apparaîtra dans Black Panther 2, mais ce serait un rêve de la voir dedans. Je ne sais pas dans quelle direction ils vont. Beaucoup de femmes ont joué Tornade et elles ont fait un travail exceptionnel, j'aimerai être dans cette ligne d'artistes et faire justice à Tornade.

Qui est Tornade ?

Tornade est un personnage culte de l'écurie Marvel. Créée en 1975 par Dave Cockrum et Len Wein, elle est une membre influente des X-Men. De son vrai nom Ororo Munroe, elle épouse par la suite T'Challa, le roi du Wakanda. Ce qui explique sa possible introduction dans Black Panther 2. Capable de contrôler la météo et les éléments, elle demeure une mutante puissante et attachante. Au cinéma, cette héroïne est déjà apparue à six occasions. Elle est campée par Halle Berry dans la trilogie originelle et dans X-Men : Days of Future Past. Puis c'est Alexandra Shipp qui incarne Tornade dans X-Men : Apocalypse et X-Men : Dark Phoenix. Reste maintenant à savoir qui sera le nouveau visage de la mutante et si Janelle Monáe obtiendra le rôle. Affaire à suivre.