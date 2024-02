Jason Bourne : Matt Damon s'exprime sur le nouveau film

Invité à s'exprimer sur le nouveau film Jason Bourne, en développement du côté d'Universal Pictures, Matt Damon s'est montré enthousiaste. Et s'il n'a donné aucun détail, il a cependant fait comprendre qu'il était impliqué dans le projet...

Jason Bourne, l'espion qu'on aimait

Si les trois romans de Robert Ludlum ont eu du succès, dès la publication de La Mémoire dans la peau en 1980, rien ne garantissait que 20 ans plus tard le tournage de son adaptation au cinéma lancerait une prestigieuse saga d'action-espionnage, dont les trois premiers films ont redéfini le genre, pour le meilleur.

En 2001, on découvre ainsi le jeune acteur Matt Damon dans la peau de Jason Bourne, agent d'un programme clandestin de la CIA devenu amnésique.Qui est-il, pourquoi est-il poursuivi par d'autres agents, et surtout pourquoi est-il si doué pour traquer, tuer, s'échapper et disparaître ?

La Mémoire dans la peau ©Universal Pictures

En enquêtant sur son propre passé pour retrouver la mémoire, Jason Bourne va mettre à jour les activités les plus sensibles de la CIA, qui va alors faire de sa priorité que leur ex-assassin d'élite finisse dans un body bag. Après La Mémoire dans la peau, grand succès critique et commercial, suivent quatre autres films. La trilogie constituée de La Mémoire dans la peau, La Mort dans la peau (2004) et La Vengeance dans la peau (2007) est globalement acclamée, quand Jason Bourne : L'Héritage (2012) et Jason Bourne (2016) ont eux reçu des accueils bien plus mitigés.

Matt Damon impliqué (et au casting ?)

Si la tendance critique est à la baisse, la saga a néanmoins rapporté plus d'1,6 milliard de dollars au box-office mondial et bénéficie d'une grande popularité. Deux arguments de poids pour qu'Universal Pictures garde la franchise vivante, et c'est ainsi qu'un nouveau film a été récemment annoncé en développement. Invité à donner son sentiment à ce sujet par Stephen Colbert , Matt Damon a déclaré :

Je n'ai eu aucun détail (rires). Il y a un super réalisateur, Edward Berger, qui a réalisé "À l'Ouest, rien de nouveau", et il est génial. Il a dit qu'il avait une idée... J'adorerais travailler avec lui. Mais je suis aussi impatient que vous de savoir ce qu'il va se passer ! J'espère que ça va être bien et qu'on pourra le faire.

Matt Damon est donc plutôt enthousiaste à l'idée de ce nouveau film, qui n'en est encore qu'aux prémices de son développement. Mais à bien regarder les images, on comprend que Stephen Colbert cherche surtout à savoir si l'acteur pourrait y reprendre son rôle. Très professionnel, Matt Damon n'en dit rien mais laisse entendre qu'il est impliqué, en concluant "j'espère qu'on pourra le faire".

Est-ce que Matt Damon s'exprime plutôt ici en tant que potentiel producteur, comme il l'était sur le précédent film de 2016, où est-ce l'acteur qui, comme il a été rapporté par Deadline, se verrait proposer le rôle en premier une fois un scénario validé ? Rien n'est à ce stade décidé, et donc rien n'est exclu...