Jason Bourne : un sixième film va-t-il voir le jour ?

La saga Jason Bourne, incontournable dans les années 2000, n'a plus la splendeur qui était la sienne. Un sixième film a déjà été évoqué mais le dossier ne semble pas avancé significativement. Est-il toujours prévu ? Le producteur Frank Marshall nous donne de ses nouvelles.

Les trois premiers Jason Bourne sont des immanquables pour les fans de cinéma d'action. Dans le sillon de James Bond et d'Ethan Hunt, l'agent amnésique a lui aussi fait les beaux jours du genre. Si les deux autres héros continuent avec brio leur marche en avant, c'est moins le cas pour Bourne. Après un passage avec Jeremy Renner dans le rôle principal, Matt Damon a repris du service dans un cinquième film pas très inspiré. L'année dernière, on apprenait qu'un sixième film était en préparation mais plus de nouvelle depuis. Aujourd'hui, le producteur Frank Marshall explique à Collider qu'il veut toujours mener ce projet mais qu'il n'y a pas d'avancée notable.

J'espère que nous allons trouver une nouvelle histoire pour Bourne et un nouveau réalisateur. Nous allons voir.

Une déclaration qui met d'emblée hors-jeu le vétéran Paul Greengrass, responsable de trois des cinq films déjà existants.

Irremplaçable Matt Damon

Quant à Matt Damon, rien n'indique encore qu'il va reprendre le rôle. La franchise aurait tout à gagner à essayer de le rappeler plutôt que de chercher à introduire un nouveau personnage principal. Il incarne tellement Bourne qu'il faudrait trouver un moyen de le relancer dans le bain sans tomber dans la redite. Le seul épisode sans Matt Damon, avec Jeremy Renner, a fait le pire score de la saga au box-office (276 millions de dollars). Quand celui de 2016, avec le retour de l'acteur phare, a bien plus décollé (415 millions de dollars). Financièrement, il n'y a pas photo. Si le studio veut assurer ses arrières, ce sera déterminant de convaincre Matt Damon ! Nous serions même tentés de dire qu'il vaut mieux ne rien faire s'il n'est pas à bord...

À en croire les déclarations du producteur, ce Jason Bourne 6 n'est pas pour de suite. La crise sanitaire doit encore plus freiner les opérations et, finalement, avec toutes les franchises d'action qui nous régalent ces dernières années, on ne mise pas tout sur un retour de l'amnésique Bourne pour nous procurer des sensations fortes. Par ailleurs la marque n'est pas au top, la série Treadstone a été annulée après une seule saison...