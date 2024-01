Jason Momoa aimerait faire un jour "un film vraiment bon"

Jason Momoa estime ne pas avoir encore fait de films qui méritent des récompenses prestigieuses. L'acteur espère un jour pouvoir accéder à un autre type de production.

Jason Momoa se trouve moyen en tout

Depuis son rôle de Khal Drogo dans Game of Thrones, Jason Momoa a surtout enchaîné les rôles dans des superproductions. Il est devenu le Aquaman du DCEU, et a porté deux longs-métrages consacrés au super-héros. Par la suite, l'acteur a participé à l'ambitieux Dune de Denis Villeneuve avant de devenir l'antagoniste de Fast and Furious 10. Mais l'acteur ne semble pas encore satisfait de ce qu'il est parvenu à faire dans sa carrière, pourtant bien remplie. C'est ce qu'il a révélé à l'occasion de la promotion de la série The Climb, une téléréalité sur des grimpeurs.

Jason Momoa - Fast and Furious 10 ©Universal Pictures

Jason Momoa a porté un regard honnête sur son travail lors d'une interview donnée à Variety. Il se présente ainsi d'abord comme une personne moyenne, qui n'excelle dans aucun domaine, et qui n'a encore rien prouvé.

Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit jusqu'à présent. (...) Je suis un solide C+ ou B- dans tous les domaines. Mais j'aime faire beaucoup de choses différentes, et je suis un A dans aucune chose.

L'acteur dans l'attente de très bons films

S'il fait ici référence aussi bien à son travail d'acteur qu'au reste de ses activités, il se montre particulièrement lucide sur le domaine pour lequel il est le plus connu. Dans la suite de l'interview, il va en effet assez loin en déclarant n'avoir pas encore fait des films méritant des récompenses, et qu'il espère un jour pouvoir participer à quelque chose de très bonne qualité.

Je n'ai jamais fait partie de films qui sont récompensés. Je ne suis pas vraiment ce genre de personne. Peut-être que cela arrivera un jour. Ce serait bien de faire l'un de ces films. Un film vraiment bon.

On comprend que Jason Momoa a la volonté d'aller un jour du côté d'un cinéma d'auteur. Mais son envie du moment est surtout de divertir le public et de faire rire. La comédie est visiblement ce qu'il aimerait faire davantage. C'est dans ce genre qu'il évoque son prochain projet Minecraft, mais également la comédie d'action à venir avec Dave Bautista. Ce dernier peut d'ailleurs servir de comparaison à Jason Momoa.

Présent d'abord dans des films d'action, Dave Bautista a ensuite fait ses preuves dans des registres plus dramatiques (il est excellent dans Knock at the Cabin). D'ailleurs, lui aussi a quelques regrets concernant ses rôles, puisqu'il déclarait vouloir jouer un jour dans une comédie romantique.