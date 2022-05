Jason Momoa : le nouveau film de Warner Bros complétement fou avec l'acteur

Après avoir rejoint le casting du prochain "Fast and Furious", Jason Momoa a accepté d'être la tête d'affiche de "The Executioner", un projet sur lequel on sait peu de choses mais qui semble vouloir proposer un mélange assez inattendu.

Jason Momoa s'est trouvé un nouveau projet

Avec Game of Thrones puis son arrivée dans l'univers DC, Jason Momoa est devenu une véritable star. Sa popularité ne risque pas décroître car il reviendra en Aquaman pour une seconde aventure en solo et sera introduit dans la famille Fast and Furious avec le 10ème opus. Hors grosses franchises, son nom est suffisant pour qu'un projet se monte. Il a notamment porté le film d'action Sweet Girl sur Netflix et il est désormais au centre d'un nouveau projet pour le moins très intriguant. Deadline révèle qu'il sera la tête d'affiche d'un long-métrage titré provisoirement The Executioner.

Arthur Curry (Jason Momoa) - Justice League ©Warner Bros.

On ne sait pas grand-chose de concret, pour l'heure, si ce n'est que le duo Kaz et Ryan Firpo se charge du scénario. Les deux cousins ont été dans la lumière dernièrement pour avoir signé le script de Les Éternels pour le compte de Marvel. Pas grand monde ne les connaissait avant ça et il semblerait que les deux hommes soient en train de se faire une place dans l'industrie. Il y a de quoi être curieux à l'égard de The Executioner car le concept est décrit comme un mélange entre À couteaux tirés et Le Seigneur des anneaux. Une combinaison inattendue de l'heroic fantasy et d'un whodunit.

Les enchères ont été disputées

Aucun metteur en scène n'est lié au projet mais on peut déjà dire que c'est la Warner qui a réussi à décrocher les droits au bout d'une longue bataille. Les prétendants étaient nombreux à participer aux enchères, probablement grâce à la présence Jason Momoa au casting. On ne sait cependant pas pour quelle somme l'affaire a été bouclée. On imagine que le studio a vu le potentiel dans l'immédiat mais pense aussi qu'il y a moyen de développer quelque chose de plus grand, comme une trilogie ou une saga. C'est d'ailleurs ce qui a été le cas pour À couteaux tirés, qui aura deux suites sur Netflix grâce à son succès.