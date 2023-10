"Je me sens idiot" : le réalisateur de The Creator a un gros regret sur le film

Gareth Edwards, le réalisateur de "The Creator", estime avoir fait une erreur dans son film de science-fiction en plaçant le récit en 2070, alors qu'il aurait été plus correcte de faire se dérouler le film bien plus tôt.

The Creator marque le retour de Gareth Edwards

The Creator est le nouveau film de Gareth Edwards, sept ans après avoir réalisé Rogue One: A Star Wars Story (2016). Le cinéaste reste avec ce film dans le genre de la science-fiction en présentant un monde futuriste où les robots sont devenus extrêmement développés. Les machines semblent désormais capables de sentiments et d'agir comme de véritables humains. Mais après une attaque sur Los Angeles, l'Amérique déclare la guerre à toutes ces intelligences artificielles qui trouvent refuge sur le continent asiatique.

Le héros du film, Joshua, après avoir perdu sa femme, accepte une dernière mission en se rendant dans une base ennemie où se trouverait une arme capable de mettre un terme à la guerre. Là, il découvre une enfant robot qui pourrait le mener à son épouse, qui ne serait finalement pas morte.

The Creator est un film efficace dont la qualité première est son esthétique. Le réalisateur ayant opté de manière judicieuse pour des décors naturels plutôt que de filmer en studio avec des fonds verts. Un désir de sa part qui vient de son expérience sur son film Star Wars, comme il nous l'expliquait en interview.

Une date finalement loin d'être correcte

Alors que The Creator est désormais sorti et que Gareth Edwards ne peut plus y toucher, le réalisateur a admis qu'il avait un gros regret concernant son œuvre. C'est ce qu'il a révélé à Cinema Daily US en expliquant avoir fait, selon lui, une erreur au niveau de l'époque à laquelle se déroule le long-métrage.

En effet, le film se déroule en 2070, mais pendant longtemps Gareth Edwards se refusait à indiquer une date précise. Car dès lors, les "erreurs" sont inévitables.

Lorsque vous écrivez un film, en particulier un film de science-fiction, vous évitez d'y mettre une date. Je ne voulais pas écrire de date pour le film, car même Kubrick s'est trompé. Je me disais "n'écris pas de date", mais à un moment donné, il faut le faire.

The Creator ©20th Century Studios

S'il regrette autant cette date, c'est que le réalisateur estime que l'évolution des IA est déjà bien présente. En effet, on s'interroge beaucoup aujourd'hui à ce sujet avec l'arrivée, entre autres, de ChatGPT. C'est d'ailleurs un des éléments sur lesquels porte la grève des acteurs et des actrices à Hollywood - ainsi que celle des scénaristes qui s'est terminée.

J'ai fait des calculs et j'ai choisi 2070. Maintenant, je me sens idiot parce que j'aurais dû choisir 2023. Tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois ou de la dernière année est assez étrange et effrayant, surtout lorsque nous le montrons maintenant.

Enfin, d'après Gareth Edwards, au moment où il écrivait son scénario de The Creator, il n'y avait pas une telle inquiétude concernant les IA. Ses discussions avec le studio portaient alors sur les raisons d'une guerre contre cela. Mais le plus inquiétant est que le cinéaste estime que la façon dont les choses se déroulent dans le film est "à peu près identique à ce qui s'est passé ces derniers mois".