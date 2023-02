Je suis une légende 2 : la fin alternative du premier film aura son importance

Des nouvelles viennent de tomber sur la suite de "Je suis une légende". Le film se déroulera des dizaines d'années plus tard et la fin alternative du premier volet aura son importance, d'après le producteur Akiva Goldsman.

Je suis une légende : un des classiques de Will Smith

En 2007, Francis Lawrence (Constantine) met en scène Je suis une légende. Porté par Will Smith, le long-métrage se situe dans un monde post-apocalyptique où un virus a transformé les gens en redoutables créatures. Le récit suit Robert Neville (Will Smith), un scientifique de haut rang, qui tente de survivre à ces infectés tout en cherchant un antidote à ce virus destructeur.

Robert Neville (Will Smith) - Je suis une légende ©Warner Bros.

Adapté du roman éponyme de Richard Matheson, publié en 1954, Je suis une légende a rencontré un grand succès populaire. Pour un budget de 150 millions de dollars, Je suis une légende a rapporté plus de 585 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Un score rentable qui a poussé la Warner à se lancer (enfin) dans une suite.

Une suite qui se déroulera plusieurs décennies après

Akiva Goldsman, qui était scénariste et producteur de Je suis une légende, est de retour chez Warner Bros. Selon Deadline, il va notamment s'occuper de Je suis une légende 2 et de Constantine 2. Pour le moment, l'artiste reste très évasif sur la teneur de cette suite, et notamment sur la manière dont Michael B. Jordan s’intégrera au récit de Je suis une légende 2. Il a cependant précisé que ce deuxième opus se basera évidemment sur le roman de Richard Matheson, mais qu'il s'inspirera également de The Last of Us, qui cartonne actuellement sur Prime Video. Il a notamment expliqué au micro de Collider :

(Le film) commencera quelques décennies après le premier. Je suis obsédé par The Last of Us , où nous voyons le monde juste après l'apocalypse mais aussi après un laps de temps de 20 à 30 ans. Vous voyez comment la terre se réapproprie l'univers, et il y a quelque chose de beau dans cette représentation. Alors que l'homme n'est plus le locataire principal, que se passe-t-il ?

Je suis une légende ©Warner Bros.

Il a également évoqué les thématiques de cette suite, et a révélé le cadre du récit :

Ça se basera surtout à New York. Nous reprenons le livre original de Matheson et sa fin alternative, par opposition à la fin proposée dans le film. Ce dont parlait Matheson, c'était que le temps de l'homme sur la planète en tant qu'espèce dominante était terminé. C'est une chose vraiment intéressante que nous allons explorer. Il y aura un peu plus de fidélité au texte original.

Ainsi, Je suis une légende 2 verra le retour d'Akiva Goldsman à l'écriture. Will Smith et Michael B. Jordan sont confirmés devant la caméra. Le problème, c'est que Robert Neville meurt à la fin de Je suis une légende. Et on se demande toujours comment la Warner va faire revenir le personnage.

Comment Will Smith va-t-il revenir ?

Le film de Francis Lawrence prend de grosses libertés par rapport au texte de Richard Matheson. Dans son roman, l'écrivain met en scène de véritables vampires. Contrairement aux infectés du long-métrage, le livre présente des suceurs de sang old school qui vivent tapis dans l'ombre. Et de cela, Francis Lawrence n'a conservé que leur impossibilité à évoluer au soleil.

Robert Neville (Will Smith) - Je suis une légende ©Warner Bros.

Dans le roman de Richard Matheson, le récit se termine de manière très différente. Ces vampires ne sont pas de simples créatures ultra violentes. Elles créent une société complète qui s'épanouit sur Terre et proposent une manière alternative de vivre sur notre belle planète bleue. À la fin de l'histoire, quand Robert Neville propose un antidote aux vampires, ces derniers refusent, préférant rester dans leur condition de créatures nocturnes. Robert se rend alors compte que ces vampires sont heureux comme ils sont ; et qu'il ne retrouvera jamais le monde d'avant.

Pour être davantage en adéquation avec le livre, Francis Lawrence a tourné une fin alternative à Je suis une légende. Dans cette version, le personnage de Will Smith ne meurt pas. Il se rend compte que ses agresseurs veulent simplement récupérer la jeune femme qu'il a pris en otage pour ses expérimentations. Robert Neville réalise alors que ces infectés sont des êtres doués d'intelligence, qui ont fondé leur propre société. Une fin qui se rapproche davantage de la vision de Richard Matheson. Et logiquement, la Warner va se baser sur cette conclusion pour ramener Will Smith dans Je suis une légende 2.