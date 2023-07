"Je vous avais prévenus" : James Cameron évoque les dangers terrifiants de l'IA

Alors que des experts de l'intelligence artificielle mettent en garde depuis plusieurs mois sur les dangers de cette technologie pour l'humanité, James Cameron a assuré qu'il "partage totalement leur inquiétude". Le cinéaste a également déclaré avoir prévenu le public 40 ans plus tôt avec "Terminator".

Les craintes grandissantes autour de l'intelligence artificielle

En mai 2023, Geoffrey Hinton, considéré comme l'un des pères fondateurs de cette technologie, quittait son poste au sein de Google afin de "pouvoir parler des dangers de l'IA", comme il l'expliquait sur Twitter (via Le Point). Auprès du New York Times, le chercheur canadien assurait que les progrès extrêmement rapides liés à l'IA présentent "de profonds risques pour la société et l'humanité", ajoutant qu'il est "difficile de voir comment éviter que les mauvais acteurs l'utilisent pour de mauvaises choses".

Quelques semaines plus tôt, en mars 2023, le milliardaire Elon Musk et des centaines d'experts demandaient à travers une lettre ouverte l'interruption des recherches autour de l'intelligence artificielle, mettant également en garde sur les "dangers pour l'humanité". Les signataires déclaraient notamment (via Le Monde) :

Ces derniers mois ont vu les laboratoires d’intelligence artificielle s’enfermer dans une course incontrôlée pour développer et déployer des cerveaux numériques toujours plus puissants, que personne – pas même leurs créateurs – ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable.

James Cameron "partage l'inquiétude" des experts

De passage à Ottawa pour une exposition organisée par le Canadian Geographic pour ses travaux sur les fonds marins, James Cameron a profité d'une interview avec CTV News ce mardi 18 juillet 2023 pour évoquer un autre sujet important de son cinéma. Au cours de cet entretien, le réalisateur d'Avatar s'est à son tour confié sur les avancées fulgurantes autour de l'intelligence artificielle.

Le cinéaste a affirmé qu'il "partage totalement l'inquiétude" des experts. Le cinéaste a ajouté, en faisant référence à son classique Terminator, dans lequel les machines contrôlées par Skynet veulent éradiquer l'espèce humaine :

Je vous avais prévenus en 1984 les gars, et vous ne m'avez pas écouté.

Terminator ©MGM

James Cameron a également fait part de ses craintes vis-à-vis de l'utilisation militaire de l'intelligence artificielle, qui représente "le plus grand danger" selon lui :

Je pense que nous allons entrer dans l’équivalent d’une course à l’armement nucléaire avec l’intelligence artificielle. (...) Tu peux imaginer une intelligence artificielle dans une arène de combat, se battant contre d’autres ordinateurs à une telle vitesse que les humains ne pourraient plus rien faire, et ne plus être capable de désamorcer la situation.

Un danger pour le cinéma ?

Alors qu'une grève massive des scénaristes et des acteurs secoue actuellement Hollywood, l'une des revendications des professionnels est l'encadrement des usages de l'intelligence artificielle. Pour James Cameron, les auteurs ne risquent pas d'être remplacés par des machines de sitôt, car ces dernières ne sont pas capables de développer des histoires avec du coeur, de l'âme et une véritable singularité, du moins pour le moment :