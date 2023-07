Un film sur le drame OceanGate ? James Cameron met les choses au clair

Après le drame du submersible Titan de la société OceanGate, des rumeurs ont émergé sur un possible film réalisé par James Cameron. Le metteur en scène, grand spécialiste des fonds-marins, a tenu à répondre publiquement.

OceanGate : la dernière victime du Titanic

Le naufrage du Titanic a beau avoir eu lieu il y a plus d'un siècle, le paquebot a fait de nouvelles victimes en juin 2023. En effet, lors d'une expédition touristique organisée par la société OceanGate Inc. vers l'épave du Titanic à bord du submersible Titan, cinq personnes ont trouvé la mort, dont l'explorateur français Paul-Henri Nargeolet, après l'implosion du véhicule. Après ce drame, de nombreuses voies s'étaient élevées pour dénoncer le manque de sécurité du sous-marin exploité par la société. Parmi elles, se trouvaient le réalisateur James Cameron, fin connaisseur du lieu de l'épave du Titanic, et grand explorateur de fonds-marins.

Après cette prise de parole attendue, des rumeurs ont émergé sur la possibilité que le réalisateur de Titanic mette en scène un film sur le drame d'OceanGate. Des rumeurs qui ont conduit James Cameron à réagir publiquement sur les réseaux sociaux.

James Cameron met les choses au clair

C'est ce 15 juillet que James Cameron a pris la parole pour adresser une réponse définitive aux rumeurs lui prêtant un possible projet concernant le drame. Et il n'y est pas allé par quatre chemins pour vivement les critiquer.

Je n'ai pas pour habitude de répondre aux rumeurs désobligeantes, mais il le faut cette fois. Je ne prépare PAS un film sur OceanGate, et je ne le ferai jamais

a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. Le tweet a récolté en quelques heures des milliers de likes.

Actuellement, James Cameron est très occupé avec la production d'Avatar 3 (qui a une nouvelle fois été décalé), ainsi que la pré-production des autres suites de la saga. En plus de ça, il travaille activement sur la suite du film Alita : Battle Angel, très attendue par les fans.