Jean-Jacques Annaud prépare un film sur l'incendie de Notre-Dame de Paris

Ça n'aura pas mis longtemps avant que l'incendie de Notre-Dame ne devienne le sujet d'un film. Un projet ambitieux est effectivement en préparation avec une valeur sûre du cinéma française aux commandes : Jean-Jacques Annaud. Et le tournage pourrait ne pas tarder.

Au coeur du mois d'avril 2019, la France s'est émue du destin de Notre-Dame de Paris, immense et dominante cathédrale implantée dans l'histoire nationale. Un monument en grande partie emporté par les flammes, qui ne sera plus jamais pareil. Entre les promesses de reconstruction et les dons parvenus de divers côtés, les grandes manoeuvres n'ont pas encore débuté. Le monde entier n'a également pas manqué de faire part de son émotion en voyant Notre-Dame s'embraser aussi intensément, alors que des travaux de restauration étaient en cours. Les circonstances pour expliquer le départ du feu sont encore imprécises. Un échafaudage aurait pris feu, entraînant les conséquences qu'on connaît tous.

L'incendie de Notre-Dame a inspiré un film

Les images ont fait la une des journaux et une sommité du cinéma français, Jean-Jacques Annaud, veut aborder le sujet dans son prochain film. Nos confrères de chez RTL dévoilent en effet que le réalisateur est en train de travailler activement là-dessus. S'il est investi dans une série sur Alice Guy, la première femme cinéaste de l’histoire, il devrait d'abord tourner ce projet sur Notre-Dame. L'estimation peut sembler un peu irréaliste en ces temps de confinement mais il espère que le tournage pourra commencer au milieu de l'été. Ce tournage dans les prochains mois serait, selon lui, très logique et témoignerait de l'élan qui porte le projet. Il faut dire, qu'effectivement, tout a été très vite pour ce film encore sans titre précisé.

Toujours chez RTL, il dévoile quelques éléments sur ses plans, en parlant notamment de "reconstruire une partie de Notre-Dame" pour évoquer autant la nuit du feu que de ce qui a pu se passer avant. Il annonce avoir connaissance d'éléments sur le sujet même si on ne sait pas en détail ce qu'il veut raconter. En attendant un synopsis officiel, on semble se diriger vers une reconstitution qui revient sur les événements qui ont mené à l'émergence des flammes. Quoi qu'il prépare, Jean-Jacques Annaud en parle comme un "grand film" et on espère que ce sera le cas !