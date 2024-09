Un réalisateur très surprenant prépare un nouveau film sur Jeanne d'Arc

Un nouveau film sur Jeanne d'Arc est en développement à Hollywood. Après Otto Preminger, Luc Besson ou encore Bruno Dumont, c'est un réalisateur au style baroque qui va s'attaquer à cette figure historique.

Jeanne d'Arc à nouveau au cinéma

Jeanne d'Arc a plus d'une fois inspiré le cinéma. On pense notamment au film de Victor Fleming en 1948 avec Ingrid Bergman dans le rôle titre, ou encore Sainte Jeanne (1957) d'Otto Preminger, dans lequel l'actrice Jean Seberg a été mise à rude épreuve. Il y a également eu Le Procès de Jeanne d'Arc (1962) de Robert Bresson, sans oublier celui qui reste probablement le plus connu dans le monde, Jeanne d'Arc (1999) de Luc Besson avec Milla Jovovich. Plus récemment, Bruno Dumont a eu une approche assez originale avec la comédie musicale Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc (2017) et sa suite Jeanne (2019). Il était déjà surprenant de voir le réalisateur français s'attaquer à cette figure historique de cette manière. Mais un nouveau projet pourrait bien être encore plus étonnant.

Jeanne d'Arc de Luc Besson ©Gaumont

Deadline a pu confirmer auprès de Warner Bros. qu'un nouveau film sur Jeanne d'Arc était en préparation. Pour le diriger, Baz Luhrmann a été engagé. Un cinéaste atypique, habitué aux œuvres musicales comme Roméo + Juliette (1996), Moulin rouge (2001) ou dernièrement Elvis (2022). Forcément, lorsqu'on voit notamment ce biopic sur le célèbre chanteur, on se dit qu'un film sur Jeanne d'Arc façon Baz Luhrmann a de quoi intriguer.

Baz Luhrmann en pleine guerre de Cent Ans

Le titre du long-métrage devrait être, en anglais, Jehanne ou Jehanne d’Arc. Contrairement à Roméo + Juliette, qui était une adaptation moderne de l'œuvre de Shakespeare, Baz Luhrmann devrait aborder son sujet de manière plus historique en situant le film pendant la guerre de Cent Ans. Deadline a précisé qu'il s'agira d'un film épique et "l'histoire ultime du passage à l'âge adulte d'une adolescente". Pour cette raison, la production est à la recherche d'une jeune actrice pour tenir ce rôle.

Le média américain n'a pas donné plus de détails. Cependant, étant donné que Baz Luhrmann sort d'un beau succès avec Warner Bros., on peut s'attendre à ce que le studio lui laisse assez de liberté. Son film précédent, Elvis, a rapporté plus de 288 millions de dollars de recettes dans le monde, pour un budget estimé à 85 millions de dollars. Il serait alors intéressant de voir le cinéaste s'approprier le récit de Jeanne d'Arc avec ce style baroque et pop qui le caractérise.

Aucune date de tournage ni de sortie n'a été indiquée.