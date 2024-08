Jenna Ortega dans Dune ? Cette audition qui aurait pu tout changer

Jenna Ortega n'en est pas certaine, mais elle pense avoir passé une audition pour "Dune" lorsque le projet était encore en développement. La comédienne aurait pu rafler un rôle majeur qui aurait changé beaucoup de choses.

Jenna Ortega sur tous les écrans

Jenna Ortega a gagné en notoriété depuis quelques années. Après avoir été une des enfants stars de Disney, la comédienne s'est rapidement diversifiée. Après avoir participé à la saison 2 de You (Netflix), l'actrice a joué dans quelques productions indépendantes (The Fallout, X) avant de devenir l'un des nouveaux visages de Scream (2022). Si le cinquième opus de la saga a braqué les projecteurs sur elle, sa renommée a également grandi grâce au succès de Mercredi (2022) sur Netflix. Et après Scream 6 (2023), Jenna Ortega a retrouvé Tim Burton pour la suite de l'un de ses classiques. C'est en effet elle qui sera au premier plan de Beetlejuice Beetlejuice, à découvrir dans les salles le 11 septembre.

Jenna Ortega - Beetlejuice Beetlejuice ©Warner Bros.

La comédienne a ainsi pu côtoyer Michael Keaton et Winona Ryder, de retour dans leurs rôles respectifs, ainsi que Monica Bellucci, Willem Dafoe et Justin Theroux, introduits dans cette suite de Beetlejuice (1988). C'est justement à l'occasion de la sortie du film en salles que Jenna Ortega a participé à une interview un peu spéciale, entourée de chiot, pour répondre aux questions de BuzzFeed Celeb. Interrogée sur le rôle dans lequel le public ne s'attendrait pas à la voir, elle a ainsi révélé qu'elle pensait avoir passé une audition pour Dune (2021). Mais rien de sûr...

L'actrice proche de jouer dans Dune ?

En effet, quelques années auparavant, Jenna Ortega a passé une audition secrète pour un projet de grande envergure. Pour éviter qu'il y ait des fuites, la production s'est bien gardée de lui préciser de quel film il s'agissait, lui donnant le moins d'éléments possibles. Mais en y réfléchissant bien, il pourrait bien s'agir du rôle tenu par Zendaya dans le film de Denis Villeneuve et sa suite.

Je crois que j'ai auditionné pour Dune quand j'avais 15 ans. Je pense que c'était Chani. Je pense que c'était Zendaya. Mais ils ne le disaient pas. Tout était très secret.

Si elle ne s'est pas trompée, Jenna Ortega aurait donc pu donner la réplique à Timothée Chalamet dans le blockbuster de science-fiction. Ce qui aurait probablement changé un peu sa carrière, ne lui laissant pas forcément le temps de tourner certaines des productions dans lesquelles on a pu la voir. La comédienne a ajouté avoir adoré le film et "tout ce qui se rapporte" à l'univers créé par Frank Herbert. De plus, Denis Villeneuve étant "l'un de (ses) réalisateurs préférés", elle était particulièrement enthousiaste par ce projet secret, encore au tout début de son développement.

Malheureusement pour elle, c'est donc bien Zendaya qui a convaincu le réalisateur pour Chani. Cette dernière a repris le rôle dans Dune 2 (2024), et devrait être encore de la partie pour un troisième opus. Concernant Jenna Ortega, elle sera de retour sur grand écran le 11 septembre avec Beetlejuice Beetlejuice, avant de retourner sur Netflix pour la saison 2 de Mercredi.