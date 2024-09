Ce soir à la TV : Jennifer Lopez a fait une dépression en tournant ce film sur les violences conjugales

Ce soir Chérie 25 diffuse "Plus jamais", un thriller sur les violences conjugales porté par Jennifer Lopez. Pour l'actrice, le tournage fut intense et émotionnel.

Plus jamais : un conte de fées qui vire au cauchemar

Tandis qu'elle enchaînait les hits musicaux, Jennifer Lopez s'est fait en parallèle une carrière au cinéma plutôt solide, se faisant diriger par quelques grands noms du 7e art (Francis Ford Coppola, Oliver Stone, Steven Soderbergh). C'est surtout durant les années 2000 qu'on a pu la voir dans une variété de genre, entre comédie et film dramatique. Dans le lot, il y a eu Plus jamais (2002) de Michael Apted, tiré du roman Black and Blue (1998) d'Anna Quindlen. L'histoire suit Slim, une femme qui peine à joindre les deux bouts. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Mitch (Billy Campbell), un riche entrepreneur qui ne tarde pas à l'épouser.

Des années plus tard, la voilà heureuse, avec sa fille et un mari aimant. Mais le conte de fées de Slim va virer au cauchemar lorsque Mitch dévoile son vrai visage. Celui d'un homme violent, manipulateur et dangereux. Malgré les abus physiques et psychologiques qu'elle va subir, Slim parviendra à fuir avec sa fille, mais son mari continuera de la harceler. Pour lui faire face, elle s'entraînera à se défendre et à des techniques de combats.

À sa sortie, Plus jamais n'a pas été très bien accueilli par la presse, et n'a rapporté que 52 millions de dollars de recettes dans le monde. Pour autant, le long-métrage est resté dans les esprits du public grâce à de nombreuses rediffusions télévisées. Mais surtout, le film peut être réévalué aujourd'hui par ses thématiques très actuelles.

Un sujet important et un burn out pour Jennifer Lopez

En effet, Plus jamais traite des violences conjugales et de la lutte pour la survie. Si ces violences ont malheureusement toujours existé, elles sont désormais de plus en plus évoquées et au centre de l'attention. Les trop nombreuses formes de violences faites aux femmes, qu'il s'agisse de viols (le procès de Mazan qui fait l'actualité) ou de féminicides, font réagir. Comme en 2023, en Italie, avec le meurtre de Giulia Cecchettin qui donna lieu à des manifestations dans le pays. Et le film Il reste encore demain qui représente aussi les violences conjugales, et qui fut un énorme succès.

Un sujet important donc, porté par Jennifer Lopez, qui a dû se préparer physiquement pour ce rôle en s'entraînant trois mois au Krav Maga. Cependant, la comédienne a surtout souffert psychologiquement durant le tournage de Plus jamais, en raison de l'impact émotionnel de l'histoire sur elle et de ce qu'elle pouvait vivre personnellement. C'est ce qu'elle expliqua à EOnline en 2002 :

C'était vraiment les montagnes russes émotionnelles pour moi pendant cette période. On emporte ça avec soi. C'est difficile de ne pas le faire.

Jennifer Lopez - Plus Jamais ©Winkler Films

Par la suite, Jennifer Lopez alla plus loin en admettant au Daily Beast en 2008 avoir fait un burn out durant le tournage de Plus jamais. Elle demanda alors au réalisateur de la laisser prendre une pause. Sauf qu'une fois devant un médecin, le meilleur remède pour elle fut de reprendre au plus vite le travail.