Jessica Alba va faire un retour explosif sur Netflix avec ce thriller violent

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Riposte" ("Trigger Warning"), un prochain thriller d'action avec Jessica Alba. L'actrice va frapper fort pour son retour.

Jessica Alba va tout casser sur Netflix

Jessica Alba était au sommet dans les années 2000. Une véritable star du cinéma qui enchaînait les tournages et qu'on voyait à l'écran plusieurs fois chaque année. Mais dans les années 2010, la comédienne s'est fait un peu plus rare, souhaitant se concentrer sur son entreprise The Honest Company, qui commercialise des produits et vêtements écologiques. Ce qui ne l'a pas empêchée d'apparaître ici et là dans des seconds rôles, ou de porter durant deux saisons Los Angeles : Bad Girls (2019-2020), la série dérivée de Bad Boys (1995).

Reste que depuis plusieurs années, Jessica Alba n'a pas tenu de rôle majeur. En 2021, elle avait uniquement participé à une publicité de l'office du tourisme de Dubaï... Mais l'actrice va bientôt faire un retour remarqué sur Netflix avec Riposte (Trigger Warning en VO), qui se dévoile avec une bande-annonce (vidéo en une d'article).

Riposte : le film de vengeance classique ?

Dans ce film réalisé par Mouly Surya, Jessica Alba joue Parker, une ancienne militaire qui doit reprendre le bar de son grand-père après sa mort. Seulement, Parker s'interroge sur la mort de son grand-père, et se rend compte que celle-ci n'était pas accidentelle. Elle va donc retrouver le gang qui l’a tué et l'affronter.

Jessica Alba - Riposte ©Netflix

Comme on peut le voir sur ces images, Jessica Alba va se la jouer badass dans des scènes d'action violentes. La séquence avec la tronçonneuse devrait en amuser plus d'un. On notera également que le récit se déroule probablement au Texas ou au Nouveau-Mexique, ce qui devrait donner au film un certain style. Et même si le scénario ne semble pas novateur, les adeptes de thriller d'action devraient y trouver leur compte.

Outre Jessica Alba, on retrouve au casting de Riposte Anthony Michael Hall, Mark Webber ou encore Jake Weary. Le film sera mis en ligne sur Netflix le 21 juin prochain.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+