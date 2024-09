Ce film d'horreur hallucinatoire pourrait être le prochain carton de Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Jeu intérieur", un film d'horreur étrange dans lequel des amis semblent échanger leur esprit. Des images qui promettent un trip infernal.

Netflix : un prochain succès du côté de l'horreur ?

Actuellement, les abonnés de Netflix se sont passionnés pour Rebel Ridge, un thriller d'action qui ne se contente pas de proposer des bastons, mais s'intéresse avant tout à montrer les dérives du système judiciaire. Le long-métrage de Jeremy Saulnier s'est rapidement placé en tête du top 10 des films les plus vus en ce moment en France et dans 70 autres pays. En quelques jours, le film a cumulé plus de 31 millions de vues. Un succès à confirmer dans les prochaines semaines, et qui pourrait ensuite être suivi d'un autre pour la plateforme, mais cette fois du côté de l'horreur.

Netflix a récemment dévoilé la bande-annonce du film Jeu intérieur (en VO It's What's Inside), un thriller présenté cette année au festival de Sundance, lors duquel le service de streaming en a acheté les droits de diffusion dans le monde. Un film signé Greg Jardin qui n'est pas sans rappeler Bodies Bodies Bodies (2023), également mis en ligne sur la plateforme au logo rouge. Dans Jeu intérieur, on verra un groupe d'amis se lancer dans une expérience, à l'initiative de l'un d'entre eux. Leur "soirée jeux" va prendre une tout autre tournure lorsque celui-ci sort un étrange appareil et branche des électrodes sur les tempes de chacune des personnes présentes. Une fois la machine en marche, les esprits des uns et des autres vont se mélanger. Et d'après la bande-annonce, il se pourrait même que certains échangent de corps. À moins que tout cela ne soit un mauvais trip...

Jeu intérieur ©Netflix

La bande-annonce de Jeu intérieur

En effet, la bande-annonce de Jeu intérieur joue sur l'aspect hallucinatoire de l'expérience et il devient difficile de déterminer ce qui est vrai ou non, si les protagonistes ne sont pas victimes d'hallucinations. Reste que le groupe devrait éclater et chacun tentera par tous les moyens de survivre... Beaucoup de mystère demeure après avoir vu ces images, ce qui devrait attiser la curiosité des abonnés de Netflix. Le film sera à découvrir le 4 octobre sur la plateforme. Au casting, on retrouve Brittany O'Grady, James Morosini, Alycia Debnam-Carey, Gavin Leatherwood, Devon Terrell, Nina Bloomgarden, Reina Hardesty, David W. Thompson et Madison Davenport.