Netflix : plus qu'un film d'action, ce nouveau film cartonne et est validé à 95%

Mis en ligne sur Netflix le 6 septembre, "Rebel Ridge" n'a pas tardé à rentrer dans le top 10 des films les plus vus en ce moment sur la plateforme. Le long-métrage de Jeremy Saulnier a également des retours très positifs de la presse.

Rebel Ridge : un Marine face à la corruption policière

Netflix a connu le succès avec le film d'action Tyler Rake (2020) et sa suite (2023). Des longs-métrages explosifs qui cherchent surtout à en mettre plein les yeux avec d'interminables fusillades. On pensait que Rebel Ridge serait du même acabit en voyant sa bande-annonce qui donnait la sensation d'une rencontre entre Rambo et Jack Reacher. Seulement le nouveau film de Jeremy Saulnier (Green Room, Aucun homme ni dieu) se révèle finalement assez éloigné de ces références.

Rebel Ridge débute alors que Terry Richmond (Aaron Pierre) se fait percuter en vélo par une voiture de police dans une petite ville des États-Unis. Les forces de l'ordre l'interpellent violemment sous prétexte qu'ils le soupçonnent d'être lié à du trafic de drogue. La présence dans son sac de 30 000 dollars serait pour eux la preuve, et les explications que Terry, qui affirme que cet argent doit servir à payer la caution de son cousin, n'y feront rien.

Rebel Ridge ©Netflix

Dépouillé, mais relâché, Terry va d'abord tenter de récupérer l'argent par la manière douce. Au tribunal, puis au commissariat devant le chef Sandy Burnne (Don Johnson), qui aura la mauvaise idée de le sous-estimé. Car Terry est un ancien Marine au CV plus impressionnant qu'il n'y paraît.

Un thriller tendu et bien exécuté

Plutôt que de tomber dans la débauche d'action et de faire de Rebel Ridge un simple revenge movie, Jeremy Saulnier s'attarde à montrer un système judiciaire qui ne marche plus. Le chef Sandy Burnne ayant trouvé une combine pour mettre sous les barreaux des personnes pendant 90 jours et faire entrer de l'argent en liquide, comme la caution de Terry pour son cousin. Le long-métrage tend ainsi davantage du côté du thriller avec tout un système de corruption à déjouer. L'intervention de Summer McBride (AnnaSophia Robb), une employée du tribunal, ajoutant une part inquiétante au film, puisqu'elle sera directement menacée.

On trouve tout de même dans Rebel Ridge quelques passages musclés, comme la fusillade finale durant laquelle Terry utilise des fumigènes pour mettre K.O les policiers. Tout cela, sans tirer la moindre balle. Reste que cette approche plus sobre de Jeremy Saulnier a de quoi étonner pour une production Netflix. La plateforme ayant trop souvent tendance à proposer des œuvres calibrées sur un même modèle et bâclées aussi bien visuellement que scénaristiquement. Avec Rebel Ridge, le service de streaming tient cette fois une vraie proposition intéressante et premier degré.

Des retours très positifs pour le #1 du Top 10

Jeremy Saulnier ne s'y est pas trompé puisque Rebel Ridge est rentré dans le Top 10 des films les plus vus en ce moment sur Netflix France. Seulement trois jours après sa mise en ligne (le 6 septembre), le long-métrage s'est classé premier. Un début encourageant donc, et il faudra surveiller si l'intérêt des abonnés persiste durant les prochaines semaines. Rebel Ridge peut au moins compter sur de très bons retours de la part de la presse. Sur Rotten Tomatoes, le film a, à ce jour, 95% d'avis positifs. Du côté du public, le score est plus faible mais reste bon avec 74% d'avis positifs. Une baisse qui pourrait s'expliquer par cette bande-annonce qui promettait un pur film d'action, alors que le résultat est différent. Ce qui n'a pas empêché certains d'apprécier.

J'adore REBEL RIDGE. Ce n'est pas un film d'action où les armes sont à feu et à sang, mais un thriller policier pleinement réalisé et délibérément rythmé, autour de notre système judiciaire détraqué. Don Johnson maîtrise parfaitement le rôle du méchant. AnnaSophia Robb est parfaite. Aaron Pierre est une SuperStar en devenir.

Rebel Ridge est un thriller formidable avec une performance convaincante d'Aaron Pierre. Le mystère est un peu trop gros, et la réalisation grinçante de Jeremy Saulnier est remplacée par le style épuré de Netflix. Mais il réussit à faire monter la tension.

Je sais que Rebel Ridge n'est pas le shoot em up que certaines bandes-annonces ont fait croire, mais c'est fou d'entendre les gens dire que c'est lent alors qu'il y a ça qui arrive au bout de 20 minutes.

Rebel Ridget est disponible sur Netflix.