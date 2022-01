Jeux d’enfants : comment Guillaume Canet et Marion Cotillard ont-ils vécu leur premier baiser ?

Sorti en 2003, « Jeux d’enfants » marque la rencontre entre deux acteurs qui formeront le couple le plus glamour du cinéma français actuel : Guillaume Canet et Marion Cotillard. Leur premier baiser s’est d’ailleurs déroulé devant la caméra du réalisateur du film Yann Samuell. Mais au fait, comment cela s’est passé entre les deux futurs tourtereaux ?

Jeux d’enfants : cap ou pas cap ?

Dans le genre du film romantique le cinéma français possède quelques arguments. Jeux d’enfants fait d'ailleurs partie de ces arguments puisqu’il a non seulement rencontré le succès lors de sa sortie en 2003 dans les salles hexagonales (1 million d’entrées), mais il s’est également bien exporté à l’international.

Le premier long-métrage de Yann Samuell compte surtout deux futurs grands acteurs du cinéma français. Le premier se nomme Guillaume Canet et a débuté sa carrière de comédien au début des années 90. Actif au cinéma comme à la télévision, le rôle qui lui apporte alors la plus grande exposition est La Plage, film de Danny Boyle sorti en 2000 et dans lequel il partage l’affiche avec Leonardo Di Caprio et Virginie Ledoyen.

La seconde s’appelle Marion Cotillard. À cette époque-là, l'actrice n'est pas encore la star internationale et actrice oscarisée qu'on connaît. En effet, elle est alors surtout connue pour son rôle dans les deux premiers Taxi.

Jeux d’enfants suit deux amis d’enfance inséparables, Julien et Sophie, qui ont passé leur jeunesse à se créer des défis avec le fameux « cap ou pas cap ? ». Plus ils vont grandir, plus leurs jeux vont devenir extrêmes. Et pourtant, sans le savoir, leur amitié se transforme en un amour réciproque. Ironie du sort : avant d’être le couple que tout le monde connaît, Guillaume Canet et Marion Cotillard étaient de très bons amis. Un peu comme les personnages qu’ils interprètent dans Jeux d’enfants. Les deux acteurs étaient d’ailleurs tellement complices qu’ils avaient également reproduit dans la vie réelle le fameux « cap ou pas cap ».

Jeux d'enfants ©Studio Canal

Une idylle à l'écran devenue réalité

Très copains sur le tournage et tous deux en couple chacun de leur côté, leur baiser à l’écran fut donc des plus gênants. Et les deux acteurs refusaient alors toute autre interprétation que celle d'être deux professionnels disposés pour les besoins du film. Lors de la promotion de Jeux d'enfants en 2003, dans une vidéo rediffusée lors d'une émission de Salut les Terriens ! en 2017, Thierry Ardisson demandait ainsi à Guillaume Canet s'il était "cap" d'embrasser Marion Cotillard sur la bouche. À l'époque, l'acteur était encore marié à l'actrice Diane Kruger. Réponse de l'intéressé :

Absolument pas. La première raison c'est parce que je suis acteur et je le fais dans un film. La deuxième raison c'est que j'ai ma charmante chérie et amoureuse qui n'aimerait pas ça, et je le comprendrais.

Par ailleurs, en 2015, Marion Cotillard est revenue au micro de Nikos Aliagas sur Europe 1 sur cet exercice très particulier pendant le tournage, étant donné leur amitié.

C'est moins compliqué de jouer avec son amoureux que de faire une histoire d'amour avec un très bon ami. (…) La première fois qu'il a fallu qu’on s’embrasse sur Jeux d'enfants, ça a été très, très compliqué parce qu'on était très copains. On s’est retrouvés dans cette église à devoir se rouler une pelle… On a eu des crises de fou rire pendant une demi-heure avant d'être capables de faire la scène parce que c'est absurde d'embrasser un pote.

Quatre ans après Jeux d'enfants, Guillaume Canet et Marion Cotillard sont devenus bien plus que des potes et forment depuis le plus célèbre couple du cinéma français.