Joaquin Phoenix sera bientôt à l'affiche d'un thriller horrifique où il rencontrera le diable

Après "Her" et "Marie Madeleine", Joaquin Phoenix et Rooney Mara ont de nouveau tourné ensemble, cette fois sous la direction de Lynne Ramsay. Dans le thriller psychologique "Polaris", l'acteur incarne un photographe "qui rencontre le diable en Alaska".

Lynne Ramsay réunit Joaquin Phoenix et Rooney Mara à l'écran

Joaquin Phoenix n'en finit plus de flirter avec le mal et d'avoir des visions horrifiques au cinéma. Après avoir sombré dans la folie dans Joker, qui lui a valu son premier Oscar, et avoir été victime d'hallucinations délirantes dans Beau is Afraid, le comédien aura bientôt le privilège de rencontrer le diable. L'acteur a récemment de nouveau tourné sous la direction de Lynne Ramsay après le drame A Beautiful Day, sorti en 2017.

Joe (Joaquin Phoenix) - A Beautiful Day ©SND

Annoncé en 2021, ce projet nommé Polaris mais qui pourrait sortir sous le titre Dark Slides se dévoile un peu plus grâce à sa réalisatrice. Lors d'une masterclass organisée au Festival du film de Sarajevo et citée par le site World of Reel, la cinéaste a expliqué que Joaquin Phoenix incarne "un photographe qui rencontre le diable en Alaska" dans ce long-métrage. Un thriller horrifique qui se déroule dans les années 1890 selon World of Reel et qui comporte une grande part de violence psychologique d'après Lynne Ramsay.

Polaris marque par ailleurs les retrouvailles à l'écran entre Joaquin Phoenix et Rooney Mara après Her et Marie Madeleine. Pour le moment, aucune date de sortie n'est prévue en France. Joaquin Phoenix sera par ailleurs prochainement à l'affiche des très attendus Napoléon et Joker : Folie à deux, à découvrir dès le 22 novembre 2023 et le 2 octobre 2024. Rooney Mara a quant à elle récemment tourné dans La Cocina d'Alonso Ruizpalacios (Museo).