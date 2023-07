Napoleon : Joaquin Phoenix a failli tout plaquer 2 semaines avant le tournage

Joaquin Phoenix a accepté d'incarner Napoléon Bonaparte dans le biopic de Ridley Scott. Mais à quelques jours du tournage, l'acteur a eu un gros doute.

Napoléon vu par Ridley Scott

Ridley Scott ne perd pas de temps en ce moment ! Deux ans après Le Dernier Duel (2021) et House of Gucci (2021), le réalisateur s'attaque à Gladiator 2 (actuellement en tournage), la suite de son film culte. Et entre les deux, le cinéaste a trouvé le temps de réaliser le biopic Napoleon. Un projet qui avait surpris au début de sa production en raison de la présence de Joaquin Phoenix dans le rôle de Bonaparte. Cependant, après les premières images, et surtout une bande-annonce impressionnante, il y avait de quoi se rassurer.

Joaquin Phoenix - Napoleon ©Sony Pictures

Le réalisateur devrait présenter la vie de Napoléon dans son ensemble, avec son ascension jusqu'à son titre d'Empereur, ses grandes batailles ainsi que sa relation avec son épouse Joséphine de Beauharnais (incarnée pour l'occasion par Vanessa Kirby). De plus, Ridley Scott va proposer un portrait complexe de cette figure historique, avec ses qualités mais également ses défauts et ses décisions controversées. Le tout, en restant extrêmement réaliste et proche de la réalité...

Joaquin Phoenix en plein doute

Joaquin Phoenix et Ridley Scott se retrouvent donc pour Napoleon, après avoir déjà collaboré ensemble sur Gladiator (2000). L'acteur a d'ailleurs eu une influence certaine sur le projet, obligeant à une réécriture importante du scénario. Mais même avec ce travail supplémentaire, le comédien aurait eu un gros moment de doute. Et pas au meilleur moment.

Le réalisateur a révélé dans une interview d'Empire qu'à seulement deux semaines du début de tournage, Joaquin Phoenix était dans une totale incertitude. L'acteur se serait entretenu avec Ridley Scott en lui disant qu'il ne "savait pas quoi faire". Le cinéaste a évidemment paniqué étant donné que la production était sur le point de commencer. Il a alors été obligé de tout reprendre avec Joaquin Phoenix pendant dix jours et de discuter de chaque scène avec lui.

Quand il m'a dit "Je ne sait pas quoi faire", j'ai répondu "Oh mon Dieu. Bon, viens t'assoir." On s'est assis pendant dix jours, et toute la journée on reprenait tout, scène après scène. C'était une sorte de répétition. Nous avons tout repris dans les moindres détails.

Comme quoi, même un immense acteur comme Joaquin Phoenix peut donner des sueurs froides à un réalisateur aussi important que Ridley Scott. Mais la patience du cinéaste aura évité la catastrophe. Le tournage a pu se dérouler sans problème et Napoleon sortira dans les salles le 22 novembre 2023.