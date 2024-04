« J’ai peur de ce qu’il va t’arriver » : Jodie Foster se confie sur sa collaboration avec Robert Downey Jr.

Jodie Foster a travaillé avec Robert Downey Jr sur son deuxième film en tant que réalisatrice. À l’époque, elle avait peur pour l’acteur à cause de son problème d’addiction.

Jodie Foster revient sur sa collaboration avec Robert Downey Jr

À ce jour, Jodie Foster a réalisé quatre longs-métrages. Son deuxième, Week-end en famille, est sorti en 1996. Son intrigue est centrée sur une mère très anxieuse à l’idée d’aller passer le week-end de Thanksgiving chez sa famille, et qui demande l’aide de son frère Tommy afin de l’aider à affronter la situation.

Pour Week-end en famille, l’actrice et réalisatrice a collaboré avec Robert Downey Jr., choisi pour jouer le rôle de Tommy. Vingt-huit ans plus tard, Esquire a consacré un long article à l’interprète d’Iron Man, dans lequel Gwyneth Paltrow a notamment fait des révélations sur ses méthodes de travail. Le magazine a également interrogé Jodie Foster sur son expérience partagée avec l’acteur. Et celle-ci a, elle aussi, fait des révélations.

La réalisatrice et actrice avait peur pour lui

À l’époque du tournage de Week-end en famille, Robert Downey Jr. luttait contre une addiction à certaines drogues. Or, Jodie Foster a révélé à Esquire avoir eu une discussion avec l’acteur lors du tournage de son film, afin de tenter de le convaincre de se débarrasser de son addiction. Car elle avait peur des conséquences que cela engendrerait pour lui. Elle lui a ainsi dit les paroles suivantes :

« Écoute, je ne pourrais pas être plus reconnaissante pour ce que tu donnes pour mon film. Mais j’ai peur de ce qu’il va t’arriver. Pour le moment, tu es incroyablement bon à trouver un équilibre. Mais c’est très fragile, et je ne suis pas sûre de comment ça va se terminer. »

Toujours selon Jodie Foster, l’acteur faisait ainsi preuve d’une grande créativité, mais n’avait pas la discipline nécessaire à son travail. Robert Downey Jr. a d’ailleurs été arrêté plusieurs mois après le tournage de Week-end en famille, pour possession de cocaïne, d’héroïne et d’un pistolet. Il a eu d’autres problèmes avec la justice à la fin des années 90. Mais il a fini par se sortir de ces problèmes.

L’acteur s’est sorti de cette mauvaise passe

Jodie Foster assure d’ailleurs que Robert Downey Jr « voulait vraiment changer » lorsqu’elle l’a côtoyé pour Week-end en famille. Et, comme elle le constate aujourd’hui, cela a payé. Car, selon elle, l’acteur est désormais « devenu discipliné, presque comme moyen de survie. » Il a ainsi effectué un retour en grâce à Hollywood, marqué par le choix de Marvel de l’engager pour Iron Man.

Au cours d’une interview pour The New Yorker en 2023, David Maisel, l’ancien président de Marvel Studios et architecte du MCU, avait d’ailleurs révélé avoir dû batailler auprès des autres décideurs du studio pour que Robert Downey Jr soit choisi pour jouer Iron Man. Certains de ces décideurs pensaient que David Maisel était « fou » de confier le futur de l’entreprise à « un addict. »

Heureusement, il a obtenu gain de cause pour ce qui s’est avérée être, comme Christopher Nolan l’a récemment avoué, sans doute une des décisions de casting les plus importantes de l’histoire du cinéma.