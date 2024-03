Ce soir à la TV : ce western à l'origine d'une légende (fausse) sur Clint Eastwood

Une légende voudrait que Clint Eastwood, immortel cowboy du cinéma, ait une phobie très particulière. Une légende née sur le tournage du western "Joe Kidd", à (re)découvrir ce 17 mars sur Arte, et qui ne reflète en rien la réalité.

Clint Eastwood, après Sergio Leone

Au début des années 1970, Clint Eastwood est la star du western moderne, au sommet après ses rôles dans la Trilogie du dollar de Sergio Leone. Justicier des plaines de l'Ouest, il s'illustre par ailleurs dans un registre contemporain avec son rôle culte du flic teigneux Harry Callahan dans L'Inspecteur Harry en 1971. C'est donc titulaire du statut de superstar qu'il se met de nouveau à cheval en 1972 pour Joe Kidd, western réalisé par John Sturges.

Joe Kidd (Clint Eastwood) - Joe Kidd ©Universal

Joe Kidd est un ancien aventurier et chasseur de primes impitoyable durant la guerre entre le Mexique et les Etats-Unis. Il est alors engagé par Franck Harlan, un propriétaire terrien bien décidé à retrouver le leader de la révolte des paysans mexicains Louis Chama. Pourtant décidé à rester en dehors de tout ça, il change bientôt d'avis quand Chama lui vole ses chevaux et terrorise ses amis.

L'acteur malade pendant le tournage

La production de Joe Kidd n'a pas été des plus faciles, avec un réalisateur souvent distrait et alcoolisé, ce qui agaçait Clint Eastwood. Mais l'acteur avait aussi un autre problème. En effet, il a été souffrant une bonne partie du tournage, victime d'une infection des bronches et de crises d'angoisse. Un état qui l'a handicapé pour certaines séquences, et dont les symptômes proches de ceux d'une allergie ont conduit certains à penser que Clint Eastwood était alors phobique des chevaux.

Et pour quelques dollars de plus ©United Artists

Apparemment, il semblerait cependant que ce ne soit qu'une légende, dont la persistance peut surprendre tant Clint Eastwood a passé du temps sur une selle. Car comme le biographe Patrick McGilligan l'écrit en effet dans Clint: The Life and Legend of Clint Eastwood, ouvrage de référence sur l'acteur et réalisateur, c'est bien d'une infection sans rapport avec les chevaux dont souffrait alors Clint Eastwood durant le tournage de Joe Kidd.