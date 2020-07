Joe Russo estime que le MCU doit attendre avant de ramener Wolverine - CinéSéries

Alors que Hugh Jackman est encore Wolverine dans l'esprit des gens, le Marvel Cinematic Universe (MCU) devrait prochainement réincorporer le personnage dans son univers connecté. Mais pour Joe Russo, le réalisateur de "Avengers : Endgame", il est encore trop tôt.

Hugh Jackman est irremplaçable dans le rôle de Wolverine

Hugh Jackman a campé le rôle de Wolverine pendant 17 ans, du premier X-Men en 2000 à Logan en 2017. Réalisé par James Mangold, Logan s'est avéré être un petit chef d’œuvre qui permettait à Hugh Jackman de quitter l'aventure avec les honneurs et à travers une émotion non négligeable. Mais maintenant que le personnage est vacant et que Disney a racheté la Fox, Wolverine pourrait prochainement rejoindre le MCU. Mais selon Joe Russo, il est encore trop tôt.

Pas de Wolverine tout de suite

Joe Russo

Créé par Roy Thomas, Len Wein et John Romita Sr, Wolverine fait ses débuts en 1974 dans The Incredible Hulk numéro 180. Lors d'une interview avec ComicBookMovie, Joe Russo a donné son avis sur la situation actuelle de Wolverine au cinéma. Tandis qu'il faisait la promotion du film d'horreur Relic qu'il produit, Joe Russo a déclaré que le retour de Wolverine est pour le moment prématuré :

Wolverine a toujours été l'un de mes personnages préférés. Incredible Hulk 181 a été l'une des premières bandes dessinées que j'ai collectionné. C'était la deuxième apparition de Wolverine. Hugh Jackman a fait un travail incroyable avec ce personnage au fil des ans. Je pense qu'ils devraient faire une pause pendant un petit moment avant que quelqu'un d'autre ne s'y attaque.

Depuis le rachat de la Fox par Disney l'avenir des X-Men devrait se faire dans le MCU. La franchise telle que nous la connaissons se terminera cet été avec Les Nouveaux Mutants, qui est le dernier film X-Men estampillé 20th Century Fox. Les prochaines apparitions des mutants se feront au sein du Marvel Cinematic Universe. Mais reste à savoir qui incarnera Wolverine au cinéma. Une question que beaucoup se posent tant il va être difficile de succéder à Hugh Jackman. Mais Joe Russo a sans doute raison : mieux vaut attendre quelques années avant de ramener l'irremplaçable Wolverine.