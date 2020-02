John Krasinski veut toujours jouer Mr Fantastic dans le MCU

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Le réalisateur et acteur de « Sans un bruit », John Krasinski, a de nouveau déclaré son intérêt pour jouer Reed Richards, alias Mr Fantastic, dans le futur film « Les 4 Fantastiques » du Marvel Cinematic Universe (MCU).

L’acteur et réalisateur John Krasinski a renouvelé son intérêt pour camper Mr Fantastic dans le futur film du MCU centré sur les 4 Fantastiques. L’acquisition de la Fox par Disney devrait permettre de rebooter la franchise super-héroïque. Et qui dit reboot, dit nouveau casting.

John Krasinski en Mr Fantastic ?

John Krasinski est surtout célèbre pour avoir joué dans The Office. Mais depuis la fin de la série, sa carrière prospère avec notamment des rôles dans 13 Hours ou encore dans la série Jack Ryan. Il est également le réalisateur de l’excellent Sans un Bruit dans lequel il joue le père de famille. Il rempile d’ailleurs pour la suite, attendue le 18 mars prochain.

Lors d’une conversation avec Total Film, John Krasinski a confirmé son intérêt pour camper Mr Fantastic. L’acteur avait déjà exprimé son amour pour ce rôle. Mais sans nouvelle de Marvel Studios à ce sujet, il continue d’insister et de rappeler son désir d’interpréter ce personnage culte de la Maison des Idées. De plus, son épouse, Emily Blunt, serait parfaite dans la peau de Sue Storm, la femme de Reed Richards. Ainsi, de couple à la vie à couple à l’écran, il n’y a qu’un pas. Et les fans aimeraient beaucoup voir ce duo évoluer dans le MCU. John Krasinski est en tout cas très motivé :

J’adorerais être dans l’univers Marvel. J’adore ces films parce qu’ils sont amusants, mais je pense aussi qu’ils sont vraiment bien faits. Beaucoup de mes amis sont dans ces films. Je n’ai aucune idée de ce que Marvel pense. Mais s’ils me considèrent pour Mr Fantastic, j’adorerais l’interpréter.

Krasinski a failli rejoindre le MCU il y a quelques années quand il a auditionné pour le rôle de Captain America. Le personnage est finalement revenu à Chris Evans. En tout cas, le duo John Krasinski et Emily Blunt serait absolument parfait pour interpréter le couple des 4 Fantastiques à l’écran. Personnellement, on espère que Marvel Studios songent à leur donner une chance.