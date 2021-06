John Wick 4 : Bill Skarsgård (Pennywise) au casting

Repoussé à 2022, "John Wick 4" continue de faire grandir son casting avec l'arrivée fortement probable de Bill Skarsgård. L'acteur suédois est notamment connu pour avoir prêté son diabolique sourire au Pennywise de "Ça."

John Wick 4 : un nouvel opus repoussé en 2022

Dans un monde sans pandémie, nous aurions déjà eu une double dose de Keanu Reeves avec les sorties de Matrix 4 et John Wick 4. Les deux films étaient prévus le même jour, cette année, mais ont été repoussés. L'acteur fera d'abord son retour en Neo le 15 décembre prochain puis il faudra patienter jusqu'au 25 mai 2022 pour le revoir dans la peau de l'ex-tueur à gages. Une nouvelle suite inévitable après les succès des précédents épisodes, et Chad Stahelski sera encore de retour derrière la caméra. On n'en sait cependant pas beaucoup plus sur les contours de l'histoire, même si on a appris qu'une partie du film se déroulerait à Paris.

Qu'importe ce qui a été prévu, on veut de la castagne à gogo et des folles scènes d'action. Même si la mythologie des assassins a été approfondie dans les épisodes 2 et 3, on ne va pas voir un film John Wick dans l'espoir de voir un grand scénario se dérouler sous nos yeux. L'intérêt est ailleurs, et en particulier dans la performance de Keanu Reeves, qui s'est offert un second souffle après un passage à vide dans sa carrière.

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick Parabellum ©Metropolitan Filmexport

Un ennemi à Keanu Reeves trouvé ?

L'acteur retrouvera Laurence Fishburne et Ian McShane, des habitués de la franchise. Du côté des recrues, l'excellent Donnie Yen, Shamier Anderson et Rina Sawayama ont déjà donné leur accord pour figurer au casting. Collider annonce que la liste s'épaissit avec la future arrivée de Bill Skarsgård. Les discussions sont encore en cours d'après le média américain, mais l'affaire semble être en bonne voie. Aucune indication n'est donnée sur le rôle qu'il pourrait tenir.

On peut néanmoins théoriser sur une apparition en méchant. Un registre dans lequel il est très fort puisqu'il a incarné le terrible Pennywise dans les deux films Ça et un inquiétant personnage dans la série Castle Rock. L'une des rares informations connues sur le film est que Donnie Yen va incarner un ancien ami de John Wick avec qui il a des ennemis en commun. Nous sommes à deux doigts de mettre une pièce sur le fait que Bill Skarsgård sera l'un d'eux.