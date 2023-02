John Wick 4 : Keanu Reeves déchaîné dans un nouveau trailer ultra-violent

Nouvelle bande-annonce pour "John Wick 4" et nouvelle orgie de bagarres, fusillades et exécutions en tout genre. Attendu au cinéma le 22 mars 2023, la nouvelle aventure de John Wick s'annonce comme le sommet de la saga.

John Wick arrive à Paris

En amont de la sortie de John Wick : Chapitre 4 au cinéma le 22 mars 2023, une nouvelle bande-annonce de ce nouvel opus des aventures de l'assassin le plus stylé de la planète a été dévoilée (en tête d'article). Et les termes vont commencer à manquer pour qualifier le spectacle que le film avec Keanu Reeves va proposer... En effet, plusieurs séquences d'action sont visibles dans ces nouvelles images et, bien qu'il soit en fuite, John Wick semble au top de sa forme et de ses capacités. On ne rentrera pas dans tous les détails, mais on souligne déjà que la séquence de car-fu autour de l'Arc de Triomphe que l'acteur a récemment teasé peut déjà revendiquer sa place au panthéon des moments les plus cultes de la saga.

John Wick 4 ©Metropolitan FilmExport

Du voyage et de la violence

Le désert, Paris, le Japon... L'itinéraire de John Wick est chargé, et dans ses différents endroits il va lui falloir affronter de redoutables adversaires. Avec l'annonce d'une durée record de 2h49, il va falloir se montrer prêts à encaisser un déluge d'action et de violence sur toute cette longueur ! On peut d'ailleurs déjà remarquer que certains combats feront de nouveau écho à ceux des films précédents, dont un affrontement avec des ennemis sur-protégés, comme dans John Wick : Parabellum.