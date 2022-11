John Wick 4 : une bande-annonce brutale et jouissive dévoilée

Depuis 2014, Keanu Reeves nous ravit dans la peau de John Wick et son lifestyle si particulier : se venger dans des tueries orgiaques. C'est encore ce qu'il fera dans "John Wick 4", qui se dévoile dans une première bande-annonce démente.

L'increvable John Wick bientôt de retour

Il faut noter ce phénomène paradoxal et amusant : on attend le retour de l'assassin le plus meurtrier du cinéma comme le messie. Phénomène qui se nourrit aussi de ce fait : l'interprète de cet assassin, le génial John Wick, n'est autre que Keanu Reeves aka la star la plus cool et sympathique au monde. Eh oui, chers toutes et tous, on peut maintenant commencer à sérieusement trépigner d'impatience, parce que le 22 mars 2023, le quatrième film de la saga John Wick déboulera dans nos cinémas, et la bande-annonce de ce John Wick 4 (vidéo ci-dessus) promet une nouvelle orgie de combats, fusillades, et le kill count monstrueux qui va avec.

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick : Parabellum ©Metropolitan Filmexport

Et dire que tout ça est arrivé à cause d'un petit chien...

Avant le chaos, John Wick était presque un simple retraité, malheureusement veuf. De sa bien-aimée décédée d'une cruelle et subite maladie lui restaient de tendres et déchirants souvenirs, et un adorable chiot qu'elle lui avait offert de manière posthume. Il aura fallu qu'un imbécile de la pègre russe new-yorkaise tue le chien et vole la voiture de John Wick pour que celui-ci ressorte les flingues et s'en prenne à tous ceux qui se mettraient sur le spectaculaire chemin de sa vengeance. Après donc trois premiers opus qui s'enchaînent directement, John Wick 4 met en scène la guerre promise par John Wick : Parabellum.

Comme John Wick : Parabellum le montrait, les aventures de John Wick l'emmènent maintenant tout autour du monde, et pour ce quatrième opus le continent asiatique sera notamment un de ses champs de bataille. Une ouverture à ce monde aussi illustrée par la présence de Donnie Yen au casting de John Wick 4, un des acteurs maîtres du cinéma d'arts martiaux, ce qui annonce des affrontements épiques. Il y aura aussi un passage par Paris, place de l'Étoile et aussi à Montmartre, comme l'annonçait le tournage repéré en 2021.

On retrouvera au casting des acteurs piliers de la saga comme Lance Reddick, Laurence Fishburne et Ian McShane. Du côté des nouveaux venus, la présence notamment de Hiroyuki Sanada et Scott Adkins est une autre garantie que le spectacle sera au rendez-vous. Et dans la peau d'un énigmatique antagoniste, le marquis de Gramont, Bill Skarsgård a très fière allure. C'est très peu dire qu'on a hâte !