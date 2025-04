John Wick 5 : grande nouvelle pour le film, le suspense est terminé !

"John Wick 5" verra-t-il le jour ? Les fans de la franchise se sont longtemps posés cette question. Mais aujourd’hui, nous avons enfin la réponse. Attention car cet article contient un spoiler sur le quatrième opus de la saga !

Après un long suspense…

Dévoilé en 2014, John Wick a donné naissance à l’une des franchises d’action les plus populaires de notre époque. Portée par Keanu Reeves, elle compte à l’heure actuelle quatre films, en plus de la série spin-off Le Continental et avant la sortie de Ballerina.

John Wick : Chapitre 4 est sorti en mars 2023. Depuis, la possibilité de voir un cinquième film a longtemps été évoquée. Plusieurs déclarations de Chad Stahelski, le réalisateur de la saga, ont entretenu le suspense. En août 2023, il a d’abord assuré que Keanu Reeves serait partant pour revenir. Mais en octobre 2024, il s’est montré plus cryptique sur le sujet. Toutefois, après des mois de flou, le suspense sur un possible cinquième film est enfin levé.

… John Wick 5 est officiel !

Le CinemaCon de Las Vegas, qui se tient actuellement, est l‘occasion pour les studios de faire des révélations majeures sur leurs prochains projets. En témoigne la grande annonce de Lionsgate, partagée par The Hollywood Reporter. Le studio vient ainsi d’officialiser le développement de John Wick 5.

Keanu Reeves sera bel et bien de retour dans la peau de l’assassin. On se demande donc comment les scénaristes de ce nouvel opus expliqueront son retour suite au sort réservé à son personnage à la fin du quatrième film. En tout cas, Chad Stahelski reviendra également dans le fauteuil de réalisateur. En revanche, on ne sait pas encore si Ian McShane et Laurence Fishburne reprendront leurs rôles de Winston et du Bowery King.

Une franchise qui ne cesse de s’étendre

Lionsgate n’a pas donné d’information sur la date de tournage de John Wick 5. Il faudra donc patienter pour savoir quand on pourra espérer découvrir le film en salles. À l’inverse, la date de sortie du spin-off Ballerina est déjà fixée. Le film porté par Ana de Armas sera à découvrir dans un peu plus de deux mois, puisqu’il arrivera dans les salles françaises le 4 juin prochain.

Après Le Continental, une autre série située dans l’univers de la saga est aussi en développement. Il s’agit de Under the High Table. Celle-ci prendra place après les événements de John Wick 4. Elle s’intéressera à des personnages emblématiques de la franchise ainsi qu’à de nouveaux visages gravitant autour de la Grande Table, le conseil supervisant les plus grandes organisations criminelles du monde.