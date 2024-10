Sans Eva Longoria, il n'y aurait pas eu de saga John Wick

Succès surprise de 2014, "John Wick" est aujourd'hui une franchise importante. Le premier film doit beaucoup à Eva Longoria, qui a littéralement sauvé la production.

John Wick, un succès qui aurait pu ne jamais exister

Malgré la popularité certaine de Keanu Reeves, notamment grâce à la saga Matrix, le succès de John Wick a été une petite surprise. Le premier opus se présentait comme une série B d'action, produite avec un budget peu conséquent d'environ 20 millions de dollars. De plus, les cascadeurs et coordinateurs de cascades Chad Stahelski et David Leitch n'avaient avant cela rien réalisé. Enfin, à cette époque, la hype autour de l'acteur était tout de même moins importante que dans les années 1990 et 2000. Pourtant, cette histoire de vengeance d'un ancien tueur à gages qui a perdu sa femme a été un carton.

John Wick ©Metropolitan Filmexport

Avec plus de 86 millions de dollars de recettes au box-office mondial, John Wick a largement rentabilisé les investissements des producteurs, parmi lesquels se trouvait Eva Longoria. Pourtant, l'ancienne star de Desperate Housewives n'était initialement pas du tout impliquée sur le projet. Elle a néanmoins sauvé la production à qui il manquait quelques millions de dollars quelques jours avant la deadline.

Pour les dix ans de la sortie de John Wick, Chad Stahelski a donné une interview à Business Insider durant laquelle il évoque les difficultés à trouver les derniers financements. À moins d'une semaine de l'échéance, l'un des investisseurs n'a pas pu réunir à temps la somme qu'il devait. Une somme estimée à près de 6 millions de dollars.

Eva Longoria à la rescousse

L'agence CAA, qui rassemblait les fonds nécessaires, a alors eu l'idée de proposer à ses talents d'investir leur argent dans le projet John Wick. En contrepartie, ils seraient les premiers remboursés grâce aux recettes. Eva Longoria a visiblement eu du flair.

Elle est venue à la rescousse et a fourni le financement complémentaire, littéralement moins de 24 heures avant qu'il ne soit trop tard.

Plus tard, Chad Stahelski et David Leitch ont découvert qu'Eva Longoria avait financé en partie John Wick. Pour la remercier, les deux réalisateurs ont emmené l'actrice (désormais aussi productrice) au restaurant. Cette dernière a confié qu'elle "ne pensait pas que le film marcherait", mais a finalement estimé avoir fait "le meilleur investissement (qu'elle a) jamais fait". En effet, après le succès de John Wick, une saga a été lancée avec, à ce jour, trois suites, un spin-off en série et un prochain spin-off, Ballerina, porté par Ana de Armas et prévu pour le 4 juin 2025. D'autres projets sont en préparation, comme une autre série prequel,