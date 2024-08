Ça se précise pour la prochaine série John Wick, Keanu Reeves de retour ?

Après "Le Continental", une autre série dérivée de l'univers "John Wick" va voir le jour. Keanu Reeves serait très impliqué sur ce projet qui se déroulera juste après les événements de "John Wick 4".

John Wick : la saga de Keanu Reeves

Début mars, on apprenait que l'univers de John Wick allait continuer de s'agrandir. Après quatre films avec Keanu Reeves dans le rôle de l'assassin inarrêtable, la série Le Continental, et le film spin-off Ballerina porté par Ana de Armas (dont la sortie est prévue pour l'été 2025), une autre série dérivée a été commandée. Très peu de choses avaient été dévoilées à ce sujet jusqu'à présent. Mais cela se précise désormais grâce aux dernières informations de Deadline.

D'après le média américain, cette série portera le nom de John Wick: Under The High Table. Keanu Reeves serait très impliqué sur ce projet, au moins en tant que producteur. Car pour le moment, rien n'indique que l'acteur reprendra son rôle devant la caméra. Cependant, la présence de Chad Stahelski comme réalisateur (au moins) du pilote, et les premiers éléments de l'histoire laissent une porte ouverte à son retour dans le show.

Une suite directe de John Wick 4 ?

En effet, John Wick: Under The High Table se déroulera juste après les événements de John Wick 4. Ainsi, contrairement à la série Le Continental qui racontait les jeunes années de Winston Scott dans les années 1970, il s'agira d'une suite directe du dernier film, alors que la Grande Table (High Table en anglais) est dans une position délicate. "De nouveaux personnages chercheront à se faire un nom tandis que certains des personnages emblématiques de la franchise resteront attachés à l'ordre anciennement établi" annonce Deadline.

Une nouvelle ère est donc prévue dans l'univers de John Wick, et elle pourrait commencer avec la scène post-générique de John Wick 4. Une scène qui voit Caine (Donnie Yen) affronter Akira (Rina Sawayama). À moins que cette séquence ne serve à introduire le film centré sur Caine, annoncé par Lionsgate. Enfin, étant donné qu'un John Wick 5 devrait voir le jour, la série John Wick: Under The High Table pourrait aussi être un moyen d'ouvrir vers cette prochaine aventure cinématographique. Un final du show avec une apparition de Keanu Reeves pourrait permettre de faire le lien avec ce long-métrage, mais cela n'est actuellement qu'une hypothèse.

Dans tous les cas, Lionsgate ne compte pas s'arrêter avec l'univers de John Wick et les projets autour ne cessent de se multiplier. Pour le moment, le plus avancé reste Ballerina. Il n'y a pas encore de date de diffusion pour John Wick: Under The High Table.