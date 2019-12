John Wick : Keanu Reeves se bat au sabre laser comme un Jedi

Vous avez aimé ? Partagez :

On n’osait pas en rêver, et ils l’ont fait ! Dans une vidéo mashup, les petits génies de la chaîne Youtube Immersion VFX ont mis dans les mains de John Wick un sabre laser. Les séquences utilisées sont celles de John Wick 3, et le résultat est spectaculaire !

Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Leurs projets ? La bande de magiciens des effets spéciaux de la chaîne Youtube Immersion VFX s’est fait une spécialité de rajouter des sabres laser dans les mains de pas mal de héros du cinéma : Indiana Jones, Wonder Woman, les Gardiens de la Galaxie, les personnages de Game of Thrones, et bien d’autres encore. Le dernier personnage à se retrouver armé de l’arme iconique de Star Wars n’est autre que John Wick, le tueur légendaire interprété par Keanu Reeves. Et le résultat est stupéfiant.

John Wick serait-il un maître Jedi ?

On était habitués à voir John Wick manier les armes à feu, les armes blanches et ses poings, avec l’expertise qu’on lui connaît. Mais avec la sortie de Star Wars : l’Ascension de Skywalker, l’occasion était trop belle pour ne pas ajouter à son arsenal le sabre laser. C’est donc chose faite avec cette vidéo (en une de l’article) où ses armes de prédilection ont été remplacées par l’arme des Jedi. Des sabres laser rouge pour les méchants, et un violet du meilleur effet pour John Wick.

Les deux séquences de combat sont tirées de John Wick : Parabellum, troisième opus de la franchise et grand succès critique et populaire. Il y a la fameuse séquence de combat-poursuite à moto, et l’affrontement final contre Zero (Mark Dacascos). On peut essayer de trouver ça et là des défauts, mais c’est peine perdue tant l’illusion est parfaite !

Cela pourrait-il donner des idées à Disney et aux auteurs de la saga Star Wars ? Parce que concernant les scènes d’action, Keanu Reeves s’est maintenant imposé comme le maître en la matière. On pourra encore le vérifier dans le quatrième John Wick et The Matrix 4, tous les deux prévus au 21 mai 2021, déjà renommé le Keanu Day. Il n’y sera évidemment pas question de sabre laser, mais on compte bien sur de belles surprises.