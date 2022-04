Johnny Depp de retour en Jack Sparrow ? L'acteur répond

Johnny Depp est actuellement en plein procès avec son ex-femme Amber Heard. Une succession d'audiences durant lesquelles il a évoqué certaines périodes de sa carrière au cinéma. Et l'acteur vient tout juste de faire le point sur un hypothétique retour dans les habits de son personnage culte Jack Sparrow.

Johnny Depp vs Amber Heard : le combat se poursuit

En ce moment, Johnny Depp fait les gros titres de la presse judiciaire. Il a en effet été accusé en 2016 par son ex-femme, Amber Heard, de violences conjugales. Une affaire qui a été couverte par l'ensemble de la presse internationale qui ne cesse de présenter ses rebondissements. Si, à l'origine, l'opinion publique s'est d'abord rangée du côté d'Amber Heard, la tendance est actuellement en train de s'inverser. Johnny Depp dément les accusations de son ex-compagne et renvoie la balle en affirmant qu'Amber Heard était elle aussi violente à son égard. Désormais, ils s'attaquent mutuellement pour diffamation, et le procès a débuté le 11 avril 2022.

Johnny Depp a été amené lors des échanges du procès à évoquer sa carrière cinématographique. Il y a peu, il a par exemple révélé qu'il n'avait jamais regardé Pirates des Caraïbes. Maintenant, Variety rapporte que le comédien a déclaré mercredi 20 avril 2022 en salle d'audience qu'il ne reviendrait pas dans son rôle de Jack Sparrow.

Pirates des Caraïbes : c'est fini pour Johnny Depp

Si la saga Pirates des Caraïbes revient fréquemment durant ce procès, c'est qu'au moment du tournage de Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, le couple star n'avait pas encore divorcé. Mais à l'époque, les choses commençaient déjà à se dégrader, et Johnny Depp arrivait constamment ivre sur le tournage du cinquième opus. C'est à partir de 2016, et le dépôt d'une plainte d'Amber Heard pour violences conjugales, que Disney commence à prendre ses distances avec l'acteur, avant d'annoncer en 2018 un reboot de la saga, sans Johnny Depp.

De son côté, le comédien a affirmé que, dans tous les cas, il ne reviendrait donc jamais dans la peau de Jack Sparrow, même pour « 300 millions de dollars ». Voici le dialogue entre l'acteur et l'avocat d'Amber Heard, Ben Rottenborn :

Le fait est, M. Depp, que si Disney venait à vous avec 300 millions de dollars, rien au monde ne vous inciterait à revenir en arrière et à travailler avec Disney sur un nouveau film « Pirates des Caraïbes » ? Correct ?

Johnny Depp a alors répondu :

C'est vrai, M. Rottenborn.

Où en est la saga Pirates des Caraïbes ?

Sorti en 2003, le premier Pirates des Caraïbes a été un énorme succès au box-office avec 5 nominations aux Oscars et plus de 654 millions de dollars de recettes (pour un budget de 140 millions). Par la suite, 4 autres opus ont vu le jour, dont le dernier, La Vengeance de Salazar, remonte à 2017. En tout, ces 5 films ont rapporté plus de 4,5 milliards de dollars au box-office. Pour le moment, on ne sait pas encore sous quelle forme va revenir la licence Pirates des Caraïbes. Logiquement, le projet Pirates des Caraïbes 6 n'est plus du tout d'actualité. Pendant un temps, Disney a pensé à produire un nouvel opus 100% féminin porté par Margot Robbie. Mais ce projet semble actuellement au point mort....