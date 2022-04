Johnny Depp n'a jamais vu le premier "Pirates des Caraïbes"

En plein procès avec Amber Heard pour diffamation, Johnny Depp a dû évoquer son rôle de Jack Sparrow. Il a, à cette occasion, avoué n'avoir jamais vu le premier film "Pirates des Caraïbes".

L'affaire Johnny Depp / Amber Heard

Voilà plusieurs années que Johnny Depp est accusé par son ancienne compagne Amber Heard de violences conjugales. Si au début de l'affaire une partie de l'industrie (et de l'opinion publique) s'est clairement positionnée du côté de l'actrice (Warner l'a par exemple retiré de la saga Les Animaux fantastiques), nombreux sont les soutiens envers le comédien aujourd'hui.

En effet, il y a eut depuis des révélations sur le comportement d'Amber Heard. Johnny Depp, qui a toujours démenti les accusations, a à son tour pointé la violence de son ex-femme à son égard. Désormais, Johnny Depp et Amber Heard sont en plein procès (débuté le 11 avril 2022) et s’accusent mutuellement de diffamation. Le comédien avance notamment que ces accusations ont eu des conséquences directes sur sa carrière.

L'acteur n'a pas vu Pirates des Caraïbes

Durant son témoignage, Johnny Depp a été interrogé sur son rôle le plus emblématique : Jack Sparrow. Le but du jury n'était pas d'aller chercher une anecdote de cinéma, mais de le questionner sur sa personne, sa carrière et sur l'impact qu'a pu avoir sur lui le rôle pour lequel il est le plus célèbre. C'est alors qu'il a affirmé n'avoir jamais vu Pirates des Caraïbes. Et comme on peut le voir au début de la captation ci-dessous, l'acteur s'en amuse presque avant de dire : "le film s'est bien passé, apparemment".

Il est évidemment drôle d'apprendre que Johnny Depp n'a jamais regardé Pirates des Caraïbes quand on sait à quel point ce rôle lui colle à la peau. D'autant que ce film, qui a rapporté plus de 650 millions de dollars au box-office mondial, lui avait valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur en 2004. Cependant, les acteurs et les actrices déclarent souvent ne pas vouloir se regarder à l'écran. Et Johnny Depp avait déjà affirmé par le passé qu'il évitait de voir la plupart de ses films. Les aventures de Jack Sparrow en font donc partie.

Pirates des Caraïbes ©Walt Disney Pictures

Un personnage qui n'est pas comme lui

Par la suite, Johnny Depp a donc évoqué son rapport au personnage. Après avoir précisé (via Independent) que Jack Sparrow peut faire et dire des choses que lui ne pourrait pas, il a expliqué avoir accepté de reprendre ce rôle à plusieurs reprises, sans pour autant avoir le sentiment d'être devenu comme lui.

Ce n'est pas comme si vous deveniez cette personne. Mais une fois que vous connaissez le personnage mieux que les scénaristes - parce que cela ne venait pas des scénaristes, ils n'étaient pas vraiment capables d'écrire pour lui -, c'est à ce moment-là qu'il faut se montrer honnête et ajouter ses propres mots.

Depuis les premières accusations d'Amber Heard, Disney a décidé de relancer la saga Pirates des Caraïbes mais sans Johnny Depp. Une décision qui avait provoqué la colère des fans. Une pétition pour son retour avait même été lancée. Reste à voir si le studio reviendra sur sa position à l'issue du procès actuellement en cours.