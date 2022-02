Johnny Depp reçoit une haute distinction en Serbie

C'est loin des paillettes et des super-productions d'Hollywood que Johnny Depp se fait actuellement remarquer. La star planétaire, dans le creux de la vague depuis ses déboires judiciaires, a ainsi reçu une médaille en Serbie, récompensant ses "mérites exceptionnels dans les activités publiques et culturelles".

Johnny Depp, la traversée du désert s'éternise

Ses frasques ont défrayé la chronique, et malheureusement en particulier la chronique judiciaire. Sa séparation houleuse et très médiatisée d'Amber Heard a été suivie de plusieurs procès en diffamation, et la guerre de Johnny Depp contre son ex-femme et les tabloïds a épuisé beaucoup de son crédit. Actuellement blacklisté à Hollywood, l'acteur fétiche de Tim Burton et star de Pirates des Caraïbes, Johnny Depp tente de relancer la machine avec des productions secondaires. Ça a été le cas avec Minamata, drame biographique sorti en 2021 et dans lequel il incarne le célèbre photographe W. Eugene Smith.

Minamata ©American International Pictures

Un film dont le tournage a été en partie effectué à Belgrade, capitale de la Serbie, et au titre duquel Johnny Depp a reçu une distinction honorifique de ce pays. Mention est aussi faite à la série animée Puffins, pour laquelle il prête sa voix au personnage principal et qui a aussi été produite en Serbie

Une médaille pour "mérites exceptionnels dans les activités publiques et culturelles"

C'est le président de la République de Serbie lui-même, Aleksandar Vučić, qui a remis à l'acteur la distinction, qui vient honorer "des mérites exceptionnels dans les activités publiques et culturelles, en particulier dans le domaine de l'art cinématographique et de la promotion de la République de Serbie dans le monde". C'est le site BalkanInsight qui a rapporté la présence de l'acteur dans le pays, à l'occasion de la Journée de l'État serbe.

©AFP

L'acteur s'est montré touché par cette distinction, déclarant :

Je vous remercie vraiment sincèrement, président Vučić, et cette médaille du mérite, si j'ai l'honneur de repartir avec, je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de me l'accorder.

Sans se montrer trop cynique, on se demande quand même qui des deux parties y gagne le plus. Johnny Depp distingué d'une médaille somme toute anecdotique, ou la Serbie qui s'offre un coup de projecteur avec un acteur dont la popularité reste encore élevée ?

De quoi en tout cas remonter le moral de l'acteur, qui débutera en juillet 2022 le tournage du nouveau film de Maïwenn, et dans lequel il incarnera Louis XV.