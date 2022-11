Johnny Depp : une nouvelle image de l'acteur métamorphosé en Louis XV

Le nouveau film de Maïwenn, "Jeanne du Barry", pourrait être un des gros morceaux de cinéma de 2023. En plus de son sujet ambitieux, le récit de la vie de la célèbre maîtresse de Louis XV, le film peut compter en effet sur la présence de Johnny Depp. Une image vient d'être dévoilée, dans laquelle il apparaît dans son rôle.

Johnny Depp bientôt de retour sur grand écran

Au sortir d'une séquence judiciaire et médiatique très compliquée due à sa séparation houleuse de son ex-épouse Amber Heard, Johnny Depp peut-il s'attirer de nouveau les bonnes grâces du cinéma ? C'est une des questions auxquelles répondra peut-être Jeanne du Barry, le nouveau film de la réalisatrice Maïwenn, drame historique lequel il joue un des personnages principaux : le roi Louis XV. Ce rôle est un événement en soi puisqu'il s'agira de sa première apparition dans un film en langue française, et a fortiori dans une production ambitieuse dirigée par une cinéaste de renom.

Après l'avoir à peu près aperçu dans une première image - une photo de profil les yeux bandés -, on peut maintenant le découvrir entièrement dans ses habits royaux. Une image dévoilée par Why Not Productions, société de production de Jeanne du Barry. Dans celle-ci, ci dessous, on découvre donc la superstar de Pirates des Caraïbes dans son rôle, un mince sourire sous un regard quelque peu fatigué. Dans cette seule posture, difficile d'en déduire plus. Sinon que la photographie a l'air, si l'on s'en tient à cette seule image, très conventionnelle...

Louis XV (Johnny Depp) - Jeanne du Barry ©Le Pacte

Maïwenn - Johnny Depp, des amants contrariés

Dans son film, Maïwenn incarne le rôle-titre, Jeanne du Barry, la dernière maîtresse de Louis XV. Le film, qui se présente donc sous la forme d'un biopic, couvre une bonne partie de la vie de la courtisane, jusqu'à sa décapitation par guillotine le 9 décembre 1793. Sa relation avec Louis XV est une composante essentielle de Jeanne du Barry, et on peut se réjouir à l'idée de voir l'acteur américain et l'actrice-réalisatrice française se donner la réplique. Ils le feront à l'écran entourés d'un solide casting. Une distribution constituée entre autres de Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, India Hair et Benjamin Lavernhe.

Malheureusement, comme il a été rapporté, l'ambiance aurait été tout sauf au beau fixe pendant le tournage. Celui-ci est aujourd'hui terminé, après s'être étendu sur 11 semaines, notamment au Château de Versailles et au Château de Vaux-le-Vicomte. Actuellement en post-production, on peut envisager de découvrir Jeanne du Barry durant le premier semestre 2023.