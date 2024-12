Johnny Hallyday : l'un des deux biopics prévus est annulé

Deux biopics étaient en préparation pour retracer la vie de Johnny Hallyday, mais l’un des projets, réalisé par Jalil Lespert, a été officiellement abandonné. Seul le film porté par Raphaël Quenard, sous la direction de Cédric Jimenez, verra le jour.

Une rivalité avortée entre deux projets

Ces dernières années, les biopics de grandes figures ont souvent généré des tensions, et Johnny Hallyday n’a pas échappé à cette règle. À l’origine, deux projets concurrents étaient en développement, chacun proposant une vision distincte de la vie du Taulier.

Le premier, intitulé Phénix et confié à Jalil Lespert, devait mettre en lumière la rencontre entre Johnny et Laeticia au milieu des années 1990. Matthias Schoenaerts avait été choisi pour incarner le rockeur, et le film promettait de s’orienter vers une histoire d’amour à la fois intime et universelle. Annoncé en mai dernier lors du Festival de Cannes, ce projet semblait bien engagé, mais il a finalement été annulé, comme l’a confirmé Laura Smet dans un entretien avec Paris Match (via AlloCiné).

"Il n'y en a plus qu'un, le film de Jalil Lespert ne se fera pas. Il ne reste que celui de Cédric Jimenez avec Raphaël Quenard, qui m’a contactée pour en discuter", a déclaré la fille du chanteur. Si les raisons de cet abandon restent floues, cette décision met un terme à la "guerre des biopics" qui aurait pu diviser les fans.

Johnny : un seul film pour célébrer la légende

Avec l’annulation de Phénix, tous les regards se tournent désormais vers le biopic réalisé par Cédric Jimenez (BAC Nord), intitulé sobrement Johnny. Ce film, soutenu par Laeticia Hallyday et produit par Hugo Sélignac, promet une approche différente. Plutôt que de se concentrer sur une période spécifique, il explorera plusieurs facettes de la vie de Johnny Hallyday, mêlant moments intimes et événements marquants.

L’intrigue s’articulera autour de l’année 2008, lorsque le couple Hallyday adopte leur fille Joy, tout en intégrant des flashbacks sur la jeunesse du chanteur. Raphaël Quenard, choisi pour incarner le rockeur, interprétera lui-même certaines des chansons mythiques de Johnny, offrant ainsi une performance à la fois cinématographique et musicale.

Prévu pour une sortie en salle le 8 décembre 2027, date symbolique marquant les dix ans de la disparition de Johnny Hallyday, ce biopic ambitionne de célébrer la légende tout en apportant un regard authentique sur sa vie.