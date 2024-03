Joker 2 : ce détail ne va pas plaire à tout le monde

Joker: Folie à Deux semble avoir choisi une direction bien différente de celle prise par le premier film, puisqu’il s’agira cette fois d’une comédie musicale, dans laquelle on retrouvera des chansons bien connues des amateurs du genre.

Joaquin Phoenix prêt à danser avec Lady Gaga dans Joker : Folie à Deux

Déjà incarné par de nombreux acteurs au fil du temps, l’un des personnages les plus iconiques de l’univers DC a eu droit à un nouvel interprète dans Joker. Le célèbre ennemi de Batman était cette fois incarné par Joaquin Phoenix dans un film qui racontait comment Arthur Fleck, un homme méprisé au sein de la société, sombrait dans la folie pour devenir une figure particulièrement dangereuse.

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) - Joker ©Warner Bros.

Joker a fait forte impression à sa sortie. Plébiscité par le public et distingué par de nombreuses récompenses, il a aussi fait un carton au box-office. Il est même devenu le premier film "R-rated" (c’est-à-dire interdit aux États-Unis aux personnes de moins de 17 ans non accompagnées) à engranger plus d’un milliard de dollars de recettes mondiales. Après cela, une suite a été annoncée. Et si on ne connaît toujours pas l’histoire que ce film racontera, un nouveau détail sur sa forme vient d’émerger.

"Une comédie musicale de jukebox"

En juin 2022, nous avions appris que les producteurs de Joker: Folie à Deux avaient choisi Lady Gaga pour interpréter Harley Quinn. Mais aussi que le film pourrait être une comédie musicale. Désormais, nous savons que cela sera bel et bien le cas. Variety assure ainsi que le long-métrage prendra la forme d’"une comédie musicale de jukebox".

Pour justifier ce terme, le média américain explique que Joker: Folie à Deux contiendra au moins quinze ré-interprétations de chansons bien connues (et qui pourraient donc être proposées dans un jukebox). L’une de ces chansons pourrait être That’s Entertainment, chantée dans la comédie musicale de 1953 Tous en scène. Une ou deux chansons originales sont aussi susceptibles d’être ajoutées au long-métrage.

Un film très différent du premier ?

On ne sait pas encore qui écrira ou chantera les nouvelles versions de ces chansons. En tout cas, toujours d’après Variety, Hildur Guðnadóttir, la compositrice en charge de la musique de Joker: Folie à Deux, « infusera » la bande-son de ce nouveau film de son style musical « distinct et lancinant. »

Joke : Folie à Deux s’annonce donc comme très différent de son prédécesseur. Étant donné le succès qu’avait rencontré ce premier film, dont le ton était sombre, il n’est pas sûr que les fans reçoivent particulièrement bien cette nouvelle. Ils auront l’occasion de se faire leur avis sur le résultat en deuxième partie d’année. Toujours réalisé par Todd Phillips, le film sortira le 2 octobre prochain dans les cinémas en France.