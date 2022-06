Joker 2 : la suite pourrait être une comédie musicale avec Lady Gaga en Harley Quinn

"Joker 2" est officiellement en production ! Joaquin Phoenix devrait reprendre son rôle mais on apprend désormais que Lady Gaga pourrait l'accompagner en Harley Quinn dans ce qui est annoncé comme une comédie musicale.

Joker 2 est confirmé !

Sorti en 2019 dans les salles, Joker de Todd Phillips a été un énorme succès. Une vraie surprise étant donné son budget bien moins important que les habituels blockbusters (55 millions de dollars). Ce qui ne l'a pas empêché de faire un nombre d'entrées similaire aux plus grosses productions super-héroïques, terminant son exploitation avec plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. Forcément, devant ces chiffres, une suite a rapidement été évoquée. Mais Warner a préféré prendre son temps et rien n'a été annoncé pendant plusieurs années. Du moins, jusqu'à maintenant.

Joker ©Warner Bros.

Joker 2 a en effet été confirmé ces derniers jours, et son titre a même été dévoilé : Joker : Folie à deux. Un titre qui laisse entendre qu'il y aurait un autre fou aux côtés d'Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), qu'on avait laissé dans un hôpital psychiatrique à la fin du premier film. Ni une ni deux, on a logiquement pensé à Harley Quinn. Et à raison, si on en croit les dernières information de The Hollywood Reporter.

Lady Gaga en Harley Quinn dans une comédie musicale

Le média américain vient d'annoncer qu'Harley Quinn aurait peut-être trouvé son actrice pour Joker 2. En toute logique, ce n'est pas Margot Robbie qui reprendra son rôle (l'univers de sa Harley Quinn n'est pas le même que l'univers de Joker). Et pour la remplacer, la production aurait jeté son dévolu sur Lady Gaga. La chanteuse continue de se faire une place sérieuse à Hollywood. Après une solide performance dans A Star is Born en 2018 (lui valant une nomination aux Oscars, BAFTA et Golden Globes), elle a tourné devant la caméra de Ridley Scott pour House of Gucci (2021). Plus récemment elle a signé la nouvelle chanson de Top Gun 2.

Lady Gaga pourrait donc cette fois obtenir un rôle iconique avec Harley Quinn. Si le film suit un minimum aux comics, on devrait retrouver son personnage à l'asile d'Arkham en tant que psychiatre - c'est là qu'elle fait la rencontre du Joker et tombe amoureuse de lui. Mais le choix de la chanteuse ne serait pas anodin puisque, toujours d'après THR, Joker 2 pourrait être une comédie musicale. Une annonce plutôt surprenante et pour le moins intrigante. On avoue être nous-même assez étonnés à l'idée de voir cette suite être abordée avec un tel genre. On fait néanmoins confiance à Warner et on attendra les prochaines informations pour savoir si cela se confirme bel et bien.