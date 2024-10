"Une très mauvaise comédie musicale" : ce célèbre réalisateur n'a tenu que 10 minutes devant Joker 2

En plus d'être un échec critique et financier, "Joker : Folie à Deux" a fait passer un très mauvais moment à Paul Schrader, qui s'est contenté de regarder quelques minutes du film avant de partir.

Joker 2 : un échec à tous les niveaux

Avec Joker : Folie à deux, rarement une suite aura été à l'opposé de son prédécesseur à autant de niveau. Pas seulement artistique, mais également en termes de production, de recettes et de réception critique. En effet, le premier Joker (2019), déjà porté par Joaquin Phoenix, avait rapporté plus d'1 milliard de dollars de recettes dans le monde pour un budget estimé à 55 millions de dollars. Avec Joker 2, le coût de production aurait grimpé jusqu'à 200 millions de dollars. Et avec, à ce jour, seulement 165 millions de dollars récoltés dans le monde, le film est bien parti pour être l'un des gros flops de l'année. D'ailleurs, dès son deuxième week-end d'exploitation aux États-Unis, le long-métrage a chuté au box-office et s'est retrouvé derrière un autre clown, celui de Terrifier 3.

Enfin, si l'approche du premier opus, un thriller dramatique très inspiré par les films de Martin Scorsese, Taxi Driver et La Valse des pantins, avait convaincu une bonne partie de la presse, le choix étonnant de faire de la suite une comédie musicale n'a cette fois pas été applaudi. Avec actuellement 33% d'avis positifs de la part de la presse sur Rotten Tomatoes, Joker 2 est une déception pour tous.

Paul Schrader a détesté le film

Parmi ses détracteurs, se trouve un réalisateur connu aussi bien pour son travail que pour ses avis sur d'autres films qu'il publie sur sa page Facebook. Il s'agit de Paul Schrader, scénariste de Taxi Driver et réalisateur dernièrement des excellents The Card Counter (2021) et Master Gardener (2023), ou plus anciennement d'American Gigolo (1980) et La Féline (1982). Le cinéaste avait par exemple fait l'éloge d'Oppenheimer, le présentant comme "le film le plus important de ce siècle".

Concernant Joker 2, Paul Schrader s'est montré particulièrement virulent. Dans le magazine Interview, le réalisateur a été cash en estimant qu'il s'agissait d'une "très mauvaise comédie musicale". Pire encore, il n'aurait pas pris la peine de regarder le film en entier, et serait même offert une pause après dix minutes.

J'en ai vu 10 ou 15 minutes. Je suis parti, j'ai acheté quelque chose, je suis revenu et j'en ai vu encore 10 minutes. C'était suffisant.

Joker: Folie à Deux ©Warner Bros.

Paul Schrader a ensuite un peu plus développé en expliquant qu'il n'aimait ni les personnages du Joker et d'Harley Quinn, ni leurs interprètes (Joaquin Phoenix et Lady Gaga).

Je n'aime ni l'un ni l'autre de ces gens. Je ne les aime pas en tant qu'acteurs. Je ne les aime pas en tant que personnages. Je n'aime pas tout ça. Ce sont des gens qui, s'ils venaient chez vous, vous feriez fuir par la porte de derrière.

Bien sûr, pour cette fois, il ne s'agit pas d'un avis développé, mais d'un simple retour suite à une question posée lors d'une interview. Il est tout de même toujours amusant d'entendre ce genre de déclaration de Paul Schrader, qui n'a jamais sa langue dans sa poche. Et ce n'est évidemment pas cette sortie qui sera responsable de l'échec de Joker 2.