Plus fort que Joker 2 ! Terrifier 3 cartonne aussi au box-office américain

Après un démarrage impressionnant en France, "Terrifier 3" a pris la tête du box-office américain, devant "Joker : Folie à deux" qui s'annonce comme un énorme échec.

Le succès impressionnant de Terrifier 3

À la surprise générale, Terrifier 3 a fait des débuts fantastiques au box-office français. Dans les salles depuis le mercredi 9 octobre, le long-métrage a passé ses premiers jours en tête. Chose qui était loin d'être assurée. D'une part, car il s'agit d'un film gore à petit budget, sans noms connus au casting, et qui s'adresse plutôt à un public de niche. D'autre part, parce que Terrifier 3 est interdit aux moins de 18 ans. Une certification qu'avaient déploré les distributeurs, mais qui pourrait bien avoir aidé à créer un buzz. En effet, débutant avec 45 000 entrées pour son premier jour, Terrifier 3 s'est retrouvé devant deux nouveautés, Le Robot Sauvage et Lee Miller, ainsi que Joker: Folie à deux, qui a entamé sa deuxième semaine d'exploitation.

Sauf qu'Art le clown (le tueur dans la saga horrifique) ne s'est pas arrêté là. En moins d'une semaine, le long-métrage a déjà dépassé les 200 000 entrées. Assez inespéré pour ce genre de sortie. En comparaison, le précédent opus avait attiré "seulement" 70 000 spectateurs. À voir jusqu'où s'arrêtera le film. Mais étant donné la tendance, la hype autour et le remplissage des salles pour le moment, on peut s'attendre à parler encore de Terrifier 3 durant ces prochaines semaines.

Personne pour arrêter Art le Clown

Si le marché français a donné une première tendance pour le film de Damien Leone, on ne savait pas encore si le même engouement serait visible dans d'autres pays. Plus particulièrement au box-office américain. Enfin sorti sur ses terres, le long-métrage a là aussi surpris en prenant la tête ce week-end. Avec 18 millions de dollars de recettes, il rentabilise largement son budget de 2 millions de dollars, et dépasse également Terrifier 2 qui, au total, avait engrangé 11 millions de dollars aux États-Unis. Enfin, Terrifier 3 bénéficie de l'échec impressionnant de Joker : Folie à deux. Pour son deuxième week-end d'exploitation, le film porté par Joaquin Phoenix et Lady Gaga n'a récupéré que 7 millions de dollars. Soit une chute d'environ 81% par rapport à la semaine précédente.

Le premier film Joker (2019) avait rapporté plus d'1 milliard de dollars de recettes dans le monde pour un budget estimé à 55 millions de dollars. Cinq ans plus tard, sa suite, dont la production s'élèverait à 200 millions de dollars, a difficilement cumulé 52 millions de dollars au box-office américain. Le long-métrage de Warner Bros. est donc bien parti pour être un des plus gros flop du studio.