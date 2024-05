« Je n’avais jamais fait ça avant » : Lady Gaga évoque son rôle « authentique » dans Joker 2

Quatre ans après Joker, la sortie de la suite du film de Todd Phillips se rapproche. Joaquin Phoenix sera de retour dans la peau de l’un des personnages les plus iconiques de DC, dans un long-métrage particulièrement attendu étant donné le carton du premier (celui-ci était devenu le premier film R-rated à dépasser le milliard de dollars de recettes mondiales). Et, cette fois, il ne sera pas seul.

Joker: Folie à Deux sera l’occasion de voir le personnage joué par Joaquin Phoenix interagir avec un autre protagoniste culte de l’univers DC : Harley Quinn. Pour jouer cette dernière, c’est Lady Gaga qui a été choisie. Et, à quelques mois de la sortie du film, l’actrice a donné quelques détails sur sa version du personnage.

Alors qu’un film documentaire sur la tournée de son nouvel album intitulé Chromatica Ball sortira bientôt, Lady Gaga a récemment donné une interview à Access Hollywood pour en faire la promotion. À cette occasion, elle s’est aussi brièvement exprimée sur Joker: Folie à Deux. Elle a promis que l’expérience du tournage avait été quelque chose de totalement nouveau pour elle. Et que son interprétation de Harley Quinn était différente de celles que l’on a pu voir jusqu’à présent :

Ma version de Harley est la mienne, et elle est très authentique à ce film et à ces personnages. Je n’avais jamais fait ça avant, donc ça va être complètement nouveau et vraiment fun.