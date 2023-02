Joker 2 : Joaquin Phoenix et Lady Gaga sont très proches sur une nouvelle image

Lady Gaga vient de dévoiler un nouveau cliché de "Joker : Folie à deux" sur son compte Twitter. Une photo sur laquelle Harley Quinn et Arthur Fleck sont visiblement déjà tombés furieusement amoureux.

Joker 2 : Todd Phillips prépare une comédie musicale

Énorme succès ayant dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales et ayant permis à Joaquin Phoenix de remporter son premier Oscar, Joker revient sur la naissance du prince du crime de Gotham. Ne s'inscrivant pas dans le DC Universe initié par Zack Snyder avec Man of Steel, le long-métrage raconte comment Arthur Fleck, un individu isolé et méprisé qui continue de se renfermer, finit par commettre l'impensable en direct à la télévision, embrasant la mégalopole au climat social déjà bouillant.

C'est ainsi que se termine le long-métrage de Todd Phillips (Very Bad Trip, Starsky & Hutch), qui prépare actuellement une suite intitulée Joker : Folie à deux. Une comédie musicale dans laquelle Joaquin Phoenix partagera l'affiche avec Lady Gaga. La chanteuse et comédienne prête ses traits à Harley Quinn, le grand amour du Joker qu'elle rencontre pendant son internement à l'asile d'Arkham.

Une première photo avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga

Après une première image sur laquelle le protagoniste est en train de se faire raser par un homme qui semble être un aide-soignant de l'institut psychiatrique, Lady Gaga a dévoilé un deuxième aperçu du film. Sur cette photo, Harley Quinn et Arthur Fleck sont extrêmement proches. Les deux personnages sont visiblement déjà tombés sous le charme l'un de l'autre sur ce cliché, qui promet une histoire d'amour macabre.

Brendan Gleeson, Zazie Beetz et Catherine Keener complètent la distribution du long-métrage. Joker : Folie à deux est à découvrir au cinéma dès le 2 octobre 2024.