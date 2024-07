« Elle a recraché son café » : Joaquin Phoenix évoque ses talents de chanteur pour Joker 2

Pour "Joker: Folie à Deux", Joaquin Phoenix a dû chanter puisque le film est une comédie musicale. Il y a peu, le comédien s’est livré sur cet aspect du long-métrage.

Joker : Folie à Deux, la comédie musicale sur Arthur Fleck et Harley Quinn

Le retour de Joaquin Phoenix dans la peau de l’un des personnages les plus iconiques de l’univers DC est pour cette année. Dans Joker : Folie à Deux, l’acteur sera cette fois accompagné de Lady Gaga, choisie pour incarner une autre protagoniste particulièrement célèbre : Harley Quinn.

Joker 2 prendra une forme un peu différente de celle de son prédécesseur. En mars dernier, nous vous avions expliqué que le long-métrage de Todd Phillips serait une comédie musicale. On pourra donc entendre Joaquin Phoenix pousser la chansonnette dans ce nouveau film. Récemment, l’acteur s’est exprimé sur ce processus durant le tournage.

Joaquin Phoenix a impressionné quand il a chanté

Le magazine Empire a décidé de consacrer son nouveau numéro à Joker : Folie à Deux. À cette occasion, il s’est notamment entretenu avec Joaquin Phoenix. Interrogé sur le fait de chanter dans le film, le comédien a expliqué avoir été encouragé par la réaction de Lady Gaga lorsqu’il l’a fait pour la première fois :

« Je crois me rappeler qu’elle a recraché son café la première fois que j’ai chanté, donc c’était une bonne sensation, c’était excitant, et ça m’a donné de la confiance. Gaga était très encourageante en me disant ‘Chante comme tu le sens, c’est bien.’ »

Joaquin Phoenix a aussi concédé qu’il avait été « inconfortable » pour lui de devoir chanter. Mais il a aussi assuré avoir été « très enthousiasmé » par ce challenge. À en croire la réaction de Lady Gaga, il a justement réussi cette épreuve.

Un autre défi pour Lady Gaga

Toujours pour Empire, Lady Gaga s’est aussi exprimée sur ses moments de chant dans Joker : Folie à Deux. Si, contrairement à Joaquin Phoenix, elle est une chanteuse professionnelle, le film présentait un défi différent pour elle. À savoir celui de chanter à travers la voix de son personnage, et non pas celle qu’elle utilise lorsqu’elle chante professionnellement :

« Les gens me connaissent sous mon nom de scène, Lady Gaga ? C’est moi en tant qu’artiste, mais ce n’est pas ce qu’est ce film ; je joue un personnage. Donc j’ai beaucoup travaillé pour que la façon dont je chante vienne de Lee, et pas de moi en tant qu’artiste. »

Pour entendre les voix de Joaquin Phoenix et Lady Gaga dans Joker : Folie à Deux, il faudra patienter un peu plus de deux mois. Le long-métrage de Todd Phillips sortira au cinéma en France le 2 octobre prochain.