Joker 2 : Lady Gaga éblouit en Harley Quinn dans des nouvelles images

Des nouvelles photos et vidéos prises sur le tournage de "Joker : Folie à deux" ont été diffusées, et on peut y découvrir une Lady Gaga dans les plus beaux habits de son personnage Harley Quinn.

Joker : Folie à deux, Harley Quinn Le tournage de la suite du carton de 2019 sur le vilain par excellence Joker bat son plein, et de nouvelles images ont été dévoilées. Cette fois-ci, après la course de plusieurs Joker dans les rues de Gotham, c'est au tour du personnage incarné par Lady Gaga dans Joker : Folie à deux de se montrer. Et à la différence des précédents aperçus diffusés, officiels ou pas, ceux-là permettent une très large vue sur Harley Quinn, costumée et maquillée. Harley Quinn (Lady Gaga) - Joker : Folie à deux ©GOTHAM/GC On y voit ainsi l'anti-héroïne sur le tournage du film, sur les marches du tribunal de Gotham City. Entourée de policiers et de manifestants, elle s'affiche véhémente, vêtue d'une veste rouge, pantalon et collants noir, dans une jolie combinaison de carreaux. Avec son allure qui colle parfaitement à l'univers mis en scène par Todd Phillips, la chanteuse et actrice s'annonce bien comme la partenaire parfaite du Joker de Joaquin Phoenix. Joker : Folie à deux ©GOTHAM/GC L'amoureuse du Joker se lâche Joker : Folie à deux est attendu dans les salles le 2 octobre 2024, peut-être après sa présentation à la Mostra de Venise 2023, quatre ans après le triomphe de Joker au même endroit. Il tarde de découvrir cette nouvelle aventure du Joker, et cette "folie" à laquelle Harley Quinn va se livrer, à l'image de cette autre photo prise en pleine action, où elle envoie un magnifique doigt d'honneur à une manifestante, alors qu'elle se fraye un chemin dans la foule. Harley Quinn (Lady Gaga) - Joker : Folie à deux ©GOTHAM/GC