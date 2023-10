Joker 2 : Lady Gaga enflamme les réseaux en Harley Quinn

Alors que "Joker: Folie à deux", suite de "Joker", arrivera sur les écrans en octobre 2024, Lady Gaga s'est affichée dans une tenue très Harley Quinn, personnage qu'elle incarne face à Joaquin Phoenix dans le film DC.

"Ce n'est pas Lady Gaga, c'est Harley Quinn"

La psychiatre Harleen Quinzel, aka l'anti-héroïne Harley Quinn, sera l'autre star de Joker: Folie à deux. Pas une mince affaire pour la petite amie du Joker, puisque celui-ci est toujours incarné par Joaquin Phoenix dans cette suite au Joker de Todd Phillips, sensation de l'année 2019. On s'attend ainsi à des performances de très haut niveau pour ces deux personnages.

La chanteuse et actrice Lady Gaga incarne Harley Quinn et, toute icône planétaire qu'elle est, la pression doit être réelle. En effet, il s'agit d'une part de se montrer au niveau de son partenaire masculin, et d'autre part de faire oublier Margot Robbie, qui tient le rôle dans Suicide Squad, Birds of Prey : la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn et The Suicide Squad.

Joker: Folie à deux ©Warner Bros.

Alors que la grève de la SAG-AFTRA empêche au actrices et acteurs de faire actuellement toute promotion publique d'un film, Lady Gaga semble avoir trouvé la parade pour rappeler à tous qu'elle est bien Harley Quinn et nourrir l'impatience de la découvrir dans Joker: Folie à deux. En effet, elle a été vue dans les rues de New York dans une tenue qui n'est pas un costume du film, mais qui est totalement dans l'univers vestimentaire du personnage.

Harley Quinn se chauffe la voix avec Mick Jagger

Tout y est : le rouge, le noir, les carreaux... Plusieurs utilisateurs de X, anciennement Twitter, ont ainsi posté des photographies de l'actrice, qui s'est prêtée au jeu. Tous ont, en substance, le même commentaire :

C'est à l'occasion d'un concert des Rolling Stones qu'elle a été aperçue dans cette tenue "Harley Quinn", concert auquel elle a participé, partageant un duo avec Mick Jagger. Une preuve, s'il en fallait encore, que ce casting pour le personnage DC a tout pour être sensationnel, puisqu'il avait été révélé en juin 2022 que le film serait en partie une comédie musicale.