Joker 2 : Joaquin Phoenix et Lady Gaga enflamment Gotham dans le nouveau trailer

Warner Bros. Pictures a diffusé de nouvelles images du film événement "Joker : Folie à deux", avec le Joker et Harley Quinn en majesté, prêts à déchaîner le chaos. Le spectacle pour la suite de "Joker" s'annonce historique.

Joker 2, la folie de 2024

Cinq ans plus tard, dans un monde où le Joker se sentirait de plus en plus à l'aise, c'est en compétition à la Mostra de Venise 2024 que Joker : Folie à deux de Todd Phillips fera sa première mondiale, début septembre. Comme son illustre aîné, reparti du Lido avec le Lion d'or en 2019, Oscar du Meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et Oscar de la Meilleure musique de film pour Hildur Guðnadóttir, et plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

C'est dire combien cette suite de Joker est attendue, par la profession et le public mondial, et aussi combien haut ses auteurs ont placé les curseurs. La nouvelle bande-annonce dévoilée (vidéo en tête d'article) est donc un événement, et la fête s'annonce monumentale.

Arthur Fleck/Joker (Joaquin Phoenix) - Joker : Folie à deux ©Warner Bros.

Swing à Gotham

Le duo composé par Joaquin Phoenix et Lady Gaga se montre généreusement dans ces images, qui en disent aussi sur l'intrigue de Joker : Folie à deux. Comme on pouvait déjà le voir dans la première bande-annonce diffusée en avril, les 200 millions de dollars de budget semblent avoir été mis à profit pour un spectacle de grande ampleur, avec images du "procès du siècle", celui d'Arthur Fleck, un talk show animé par le duo infernal qu'il forme avec Harley Quinn, une ville prête à se soulever...

Après l'inattendue et formidable comédie musicale de Jacques Audiard Emilia Pérez, deux fois primé au Festival de Cannes 2024, Joker : Folie à deux sera-t-il aussi un grand film noir du genre et un des grands événements cinématographiques de l'année ? Rendez-vous le 2 octobre 2024 dans les salles pour le découvrir.